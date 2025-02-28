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春節因素干擾 1月景氣燈號退回黃紅燈

2025/02/28 05:30

最近一年國發會景氣燈號（資料來源︰國發會製表：記者吳欣恬 圖︰中央社）最近一年國發會景氣燈號（資料來源︰國發會製表：記者吳欣恬 圖︰中央社）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會昨發布今年一月景氣對策信號綜合判斷分數為三十四分，較上月減少四分，燈號轉呈注意性的黃紅燈；國發會解釋，主要是受到春節因素干擾，加上部份產業上月已提前備貨所致。

海關出口值轉亮紅燈 預估2月續旺

國發會說明，一月景氣對策信號綜合判斷分數較去年十二月減少四分，九項構成項目中，海關出口值轉呈紅燈，增加一分；貨幣總計數M1B轉呈藍燈，減少一分；製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額則分別轉呈綠燈與黃藍燈，各減少兩分；其餘五項燈號維持不變。

國發會經濟發展處副處長陳美菊表示，去年春節在二月，今年則是一月，景氣燈號構成項目雖經過季節調整，仍無法完全去除農曆春節的因素，建議將一月與二月的數據合併看比較貼近實際狀況；她提到，從一月外銷訂單狀況預估，二月海關出口表現應該不錯。

AI帶動製造業拉貨 看好Q1淡季溫和成長

陳美菊指出，第一季AI（人工智慧）應用熱絡成長，算力需求大於供給，帶動製造業拉貨，在春節後的淡季也能溫和成長；國際主要機構預測今年全球貿易量可望續增，加上全球科技大廠增加資本支出，以及人工智慧、高效能運算等終端應用持續發展，可望挹注我國出口動能。

對於美國總統川普的關稅政策，市場評估可能影響製造業布局。陳美菊引用財政部統計，指出台灣一月出口東協年增二十一．五％、出口墨西哥年增四．八倍；初步從出口數值可看出廠商已在做出口布局的調整。

在消費方面，國發會表示，隨著國內就業市場穩定、企業獲利成長、最低工資及軍公教待遇調整，將有助提高企業員工調薪及獎金發放意願，加上政府持續優化所得稅制及推出各項減輕人民負擔措施，都可望提高國人消費能力。

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