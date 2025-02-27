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1月失業率3.3% 25年同月新低

2025/02/27 05:30

主計總處公布1月失業率3.3%，較上月下降0.02個百分點。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布1月失業率3.3%，較上月下降0.02個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布一月失業率三．三％、創二十五年同月最低，較上月下降○．○二個百分點、連續五個月下降；經季節調整後失業率三．三七％、下降○．○一個百分點。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，因年後轉職潮及部分臨時性工作結束，預料二月失業率將上升，目前勞動市場穩定。

根據調查，一月就業人數一一六一．九萬人，月增七千人、年增三．二萬人。一月失業人數則是三十九．六萬人、月減三千人，其中對原有工作不滿意而失業者減少了二千人，因工作場所業務緊縮或歇業及初次尋職失業者各減一千人。

15至24歲 職場調適階段

按年齡層觀察，十五至十九歲失業率七．九四％、二十至二十四歲十一．一四％較高。主計總處表示，十五至二十四歲多為初次尋職，處職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率逐漸下降，二十五至二十九歲為五．五八％，三十至三十四歲為三．三六％。

另，主計總處依國際勞工組織（ILO）定義，新增勞動力低度運用指標，一月四週失業人數為三十九．九萬人、月減三千人；工時不足就業人數十．九萬人、月減二．一萬人；潛在勞動力十三．八萬人、月減五千人。

潛在勞動力 近14萬人

譚文玲說明，「四週失業者」指目前無工作，曾於過去四週尋職，且隨時可開始工作；工時不足就業者指因經濟因素（包括業務不振、無法找到三十五小時以上工作及季節關係）致實際工時未達三十五小時，但希望增加工時；潛在勞動力指非勞動力中，想工作、過去四週未找工作，且隨時可開始工作，以及過去四週找過工作，但無法隨時開始工作者。

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