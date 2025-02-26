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台荷簽MOU 強化矽光子技術合作

2025/02/26 05:30

PhotonDelta執行長Eelko Brinkhoff（右）與國際矽光子異質整合聯盟主席李三良（左）簽署合作備忘錄。（國際矽光子異質整合聯盟提供）PhotonDelta執行長Eelko Brinkhoff（右）與國際矽光子異質整合聯盟主席李三良（左）簽署合作備忘錄。（國際矽光子異質整合聯盟提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕光通訊產業近年加速發展，矽光子技術成為大勢所趨，眾多LED（發光二極體）業者進入初期投資階段，國際矽光子異質整合聯盟透過荷蘭在台辦事處牽線，與荷蘭國家成長基金支持的半官方非營利組織PhotonDelta簽署雙邊合作備忘錄，推動光子積體電路領域的跨區域合作發展。

國際矽光子異質整合聯盟主席、台科大講座教授李三良指出，荷蘭擁有全球領先的半導體設備與技術，而荷蘭PhotonDelta結合產學研資源，在矽光子技術的創新與商業化方面發展迅速；相較之下，台灣雖然擁有強大的半導體製造能力，但在矽光子技術的設計與應用端仍有提升空間，此次合作將進一步促進雙方技術交流。

PhotonDelta執行長Eelko Brinkhoff提到，此次雙方簽署合作備忘錄，後續將針對矽光子、磷化銦、氮化矽及氧化鋁（Aluminum Oxide）等領域展開技術討論，藉由合作共同推動跨區域的貿易與創新，增進產學界交流；今年第四季也可望進一步參加歐洲光子積體電路高峰會，增進產業關鍵活動參與度。

雙方認為，台灣與荷蘭在矽光子技術方面夥伴關係將邁向新里程碑，後續還會有聯合研發、技術轉移、人才培訓等計畫，以強化矽光子技術生態系統，並加速相關產品導向市場，不僅能強化台灣半導體產業的競爭力，也將推動全球光子積體電路產業的發展。

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