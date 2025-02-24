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〈財經週報-財經焦點〉擴大經貿交流 台新金與日本山口縣簽署MOU

2025/02/24 05:30

台新金控與日本山口縣政府簽署合作備忘錄，首度有日本地方政府跨海來臺與金融機構簽署備忘錄；山口縣參議院議員北村經夫（左一）、山口縣副議長島田教明（左二）、山口縣知事村岡嗣政（左三）、台新金控董事長吳東亮（右三）、臺灣日本關係協會會長蘇嘉全（右二）、代表片山和之（右一）。（台新金控提供）台新金控與日本山口縣政府簽署合作備忘錄，首度有日本地方政府跨海來臺與金融機構簽署備忘錄；山口縣參議院議員北村經夫（左一）、山口縣副議長島田教明（左二）、山口縣知事村岡嗣政（左三）、台新金控董事長吳東亮（右三）、臺灣日本關係協會會長蘇嘉全（右二）、代表片山和之（右一）。（台新金控提供）

記者高嘉和／台北報導

台新金控（2887）21日與日本山口縣政府簽署合作備忘錄（MOU），由山口縣知事村岡嗣政與台新金控董事長吳東亮代表締結，這是首度有日本地方政府跨海來臺與金融機構簽署備忘錄。未來雙方將運用各自的資源和優勢，攜手為臺日企業提供更全面的支持，促進商業、經濟與金融等多領域的產業交流與合作，為深化臺日經貿關係與共同發展開創機遇。

山口縣位於日本本州最西端，與北九州僅隔一座跨海大橋，產業活動和九州緊密相連，是「九州經濟圈」重要的一部分。其產業多元，包括重工業、半導體材料、農漁業、運輸機械等，特別是在汽車、機械、電子與金屬加工領域具有堅實基礎。台積電（2330）進駐九州地區，已進一步帶動整體九州經濟圈的產業發展。

山口縣知事村岡嗣政表示，此次與台新簽署備忘錄將加速山口縣半導體產業擴展的重要契機，並希望山口縣與臺灣企業的合作能迅速發展，取得豐碩成果。

山口縣由於擁有優越的地理環境以及便利的交通條件，因此產業與觀光旅遊是重要的發展重點。相比日本其他地區，山口縣的地震、颱風災害的發生率為日本最低，供水能力更是全國第一，輸送水的價格低廉，電力供給穩定，可大幅降低企業營運成本，因此也讓該縣成為宜居與企業設廠的理想地點。

山口縣還具有完善的港口設施，例如下關港和德山下松港等國際港口，對於當地產業發展和貿易活動具有重要意義，也促進了東亞地區的貿易往來。山口縣內除了有山口大學、山口縣立大學、山口東京理科大學等大學及短期大學外，還有三所高等專門學校，培育了大量的產業人才。

台新銀行自2016年即於日本開設東京分行，並積極開展業務，更於2024年4月第二個據點福岡支行也正式成立，為日本當地客戶提供更完整的服務網絡。

吳東亮表示，台積電赴日本投資設廠，帶動「九州經濟圈」成為全球矚目的投資熱點，山口縣具有豐富的政治資源與優越的地理位置，發展潛力無窮。今天的締約儀式不僅是台新金控與山口縣合作的起點，期盼也能為台新、山口、九州創造三贏局面，成為臺日合作新典範。

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