〈財經週報-熱門族群〉電視面板續漲 面板轉型題材更亮眼

面板轉型題材亮眼，友達車載市場的營收大幅增加。（記者陳梅英攝）

記者陳梅英／專題報導

面板雙虎近期股價紛紛由谷底反彈，雙雙越過季線。法人指出，除面板基本面持穩，淡季下電視面板價格續漲，IT面板有望迎來換機潮外，轉型題材更亮眼，面板級封裝（FOPLP）、矽光子都是近期市場焦點，而雙虎在車用市場耕耘效益也逐漸顯現。

面板雙虎友達（2409）與群創（3481）近期股價表現亦步亦趨，上週五同步收在15.1元，單週上漲5.2%及6.7%。

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友達去年第四季受惠於南科廠處分利益入帳而轉虧為盈，儘管全年仍小虧，但友達以資本公積配發現金股利每股0.3元，回饋股東，友達董事長彭双浪也看好今年營運展望，樂觀理由包括大尺寸電視需求穩健，一年增長1吋需要消化一座8.5代線產能，而IT面板在AI PC刺激、疫後換機潮來臨下，有望重拾成長。

群創去年第二季已提前友達轉虧為盈，且群創去年處分廠房予台積電（2330），處分利益147億元，有望於去年第四季入帳，每股獲利貢獻約1.84元，目前各界正在等待群創財報揭曉以及股利決策。

近期電視面板報價續漲更為面板雙虎營運添材火，加上美國總統川普一上任就對中國進口產品加徵10％關稅，群創評估此對台廠有利。

面板雙虎轉型題材亦相當亮眼，其中，群創面板級封裝今年有望進入量產，群創董事長洪進揚指出，目前半導體投資佔群創資本支出約15%，未來將與面板投資各佔一半。在車用市場上，友達去年合併德商BHTC後，來自車載市場的營收大幅增加，並陸續打入歐、美車系市場，今年預估有雙位數成長。

群創CarUX營運也穩健成長中，去年前三季車用相關營收已來到370億元，估全年可達500億元。

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