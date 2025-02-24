〈財經週報-熱門族群〉台美題材多、資金追捧 重電四雄股價喊衝

台灣電價將調漲以及美國電網需求等題材，重電族群又復活。（資料照）

記者林菁樺／專題報導

沉寂一陣子後，重電族群挾著台灣將調漲電價、美國電網需求等題材，上週股價又復活，重電一哥華城（1519）單週漲幅達21％、亞力（1514）、（1503）週線漲幅也有13到16%，連同中興電（1513）在內，重電四雄的股價收復所有均線。

美國總統川普上任後，雖重返石化燃料懷抱，但美國製造回流，仍需電網建設。對重電設備而言，剛性需求不減，華城1月營收也創新高，且變壓器銷美毛利優於國內，華城上週日K線連5紅，率領重電族群股價走高，三大法人更是積極回補，呈現連5買，股價一週大漲111元、週線漲幅達21.18%、收635元，週交易量達5.2萬張。

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至於亞力除有台電的強韌電網計畫加持外，還有半導體產業加持，隨著龍頭大廠在海外布局，亞力也爭取相關海外廠設備訂單，目前在手訂單金額達百億元。亞力上週四、五連兩個交易日亮出漲停紅燈，上週股價漲16.1元、漲幅16.2%，收在115.5元。

士電一月營收亮眼、改寫歷史新高，上週股價先連漲4天，但外資倒貨，週五收黑，股價仍站回200元大關，收203元，單週漲幅達13%；士電先前已透露，訂單能見度達三年，今年也持續擴充產能，以因應國內、海外市場需求。

重電股受惠台電強韌電網計畫，加上電價連續調漲，又有美國基礎建設題材，近年炙手可熱，但因海外毛利高，國內訂單交期已拉長到1.5年以上，各廠長期訂單無虞；另，國內強韌電網分短中長期執行，因初期台電變電所等土建工程完成後，設備將開始到位，估計預算執行高峰自2027年起，重電後市看旺。

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