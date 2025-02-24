〈財經週報-投資觀點〉迎市場不確定因素 亞太區經濟轉向內需尋增長契機

市場預期日本薪資和通膨續升，可望推動內需，並使通膨趨升。（法新社）

■劉培乾

2025年亞太區市場在川普政府關稅政策、地緣政治及全球貿易關係的不確定性驅使下，外部需求前景不明，同時面臨聯準會相對寬鬆的貨幣政策，增加亞太區央行降息壓力，故亞太區經濟體未來一年經濟重心將轉向從內需尋求增長，政策若能保持靈活以適應變局，並在區內或當地需求找到發展機會保持經濟增長者，將不乏具吸引的投資契機。

美國政策對亞太貨幣與貿易之影響

首先，美國新政包括寬鬆財政、收緊移民政策和加徵關稅等，加上當地消費力、企業財政及就業市場等表現，使美國經濟展現韌性，進而可能於第二季浮現推升通膨的結果，以致限制聯準會（Fed）降息空間。

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如此，亞太區央行為能與美國維持穩定利差，確保貨幣匯率及資本流動穩定性，即使面對內需放緩及通膨回落，也未必可以大幅降息，惟偏高的融資成本或延緩區內經濟增長。同時，美國或將關稅政策作為談判籌碼，尋求與包括許多亞洲國家在內的主要貿易夥伴達成重大協議，增添亞太區外部需求不確定性。

中國更積極提振內需穩經濟

中國意識到內需消費復甦是抵銷外圍負面因素的關鍵，故中央政治局於2024年底開始表明將實施更加積極的政策，加大力度緩解壓抑的內需，包括地方債務、房地產、股市和消費信心疲弱等問題，同時轉向聚焦內需消費及高端製造業，尋求穩中求進且更可持續的經濟增長模式。

中國經濟復甦對各地經濟的影響可能不盡相同。若中國維持溫和適度的刺激經濟措施，可能繼續以相對較低價格向世界各地出口過剩產能，預期亞太區通膨將更穩步回落，尤其是與中國貿易關係較為密切的東協市場。

同時，中企面對內需疲弱及美國加徵關稅等壓力，數年前開始已走上重塑供應鏈之路，此趨勢可望使作為美中貿易「連接口」的國家及生產基地，如越南、馬來西亞及印尼等東南亞經濟體，增加與美中的貿易。

亞太區各地分歧之機遇

印尼及印度經濟續受惠全球供應鏈重置及穩健財政支持加大投資等結構性順風，雖然未來數季經濟可能會出現週期性放緩，但預期這兩地央行將進一步降息，以支持經濟增長。

人工智慧熱潮引發半導體需求呈結構性增長，促使越南、台灣及馬來西亞貿易穩步增長，儘管2025年經濟增長前景可能受潛在關稅風險影響，但這些經濟體仍有望從中國加一及貿易轉移等供應鏈重置策略中受惠。

日本經濟週期有別於區內其他地區，隨著經濟前景由升息主導，進入在地因素驅動階段，薪酬與通膨互相推升，形成有利經濟增長循環。市場預期薪資和通膨續升，部分領先指標也顯示，日本在職者可再獲工資增長，進而持續推動內需，並使核心通膨趨升。

近期南韓政治單一事件對經濟構成衝擊，惟隨著韓國央行降息，降低家庭借貸成本，從而減低償債壓力，有助消費逐步復甦。同時，過去數季澳洲家庭也受困於高利環境，打擊當地消費，情況有望隨澳洲央行於未來一年逐步降息而改善。

（作者為富達國際亞洲經濟分析師）

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