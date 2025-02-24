〈財經週報-投資趨勢〉川普展拳腳 市場短期雖震盪但多頭趨勢仍不變

輝達將於台灣時間2月27日發布財報，GTC將於3月17日登場，會帶來更多今年AI新一輪題材重點。（彭博）

■楊金峰

從2025第一季不論是美國科技龍頭或者台股護國神山2330台積電的財報來看，均顯示新的一年仍是強勁成長的一年，股市可望持續受惠成長，不過目前市場持續震盪最大主因仍在於川普的關稅政策以及DeepSeek低成本衝擊AI發展結構。

在川普喊出對等關稅計畫後，於18日表示將對半導體、汽車、藥品等特定產業最快於4月2日開始課關稅，稅率設定25%左右，其中汽車課徵關稅使得歐洲、韓國、日本等汽車出口大國將遭受新一輪衝擊。

請繼續往下閱讀...

美國10年期公債殖利率維持高檔4.5%

隨著市場震盪不斷，美國10年期公債利率來到高檔4.5%，但除非市場有特別因素，否則殖利率向上攀升機率不大，而可觀察到的是市場部份資金往防禦型類型股票或相對落後區域移動，例如產業面是生技醫療，地區部份則是歐洲、中國，近期市場表現較佳。

輝達GTC大會將登場 2025仍展望AI

市場預期聯準會在2025年降息2碼（6月/12月各一次），只要不偏離市場預期，則高利率所帶來的股市衝擊將被漸漸消化；而輝達(NVIDIA)將於台灣時間2月27日發布財報，目前市場已經修正了AI數據中心出貨量，但CSP(雲端服務供應商)的資本支出卻持續增加，並且將於3/17登場的輝達GTC（Nvidia GPU Technology Conference）會帶來更多今年AI新一輪題材重點，像是機器人、自動駕駛、邊緣AI…等，不論DeepSeek的衝擊如何， AI對於生產力提升的長期趨勢不變，2025仍是AI充滿商機的一年。

在市場震盪下 多重資產扮演重要角色

富蘭克林華美多重資產收益基金經理人楊金峰表示，川普的關稅政策將於4月初更加明朗，而在市場震盪期間，建議投資布局上可以考慮多重資產配置，透過股票/債券的可攻可守平衡機制，來抵禦市場震盪的同時也能讓手上資產發揮最大投資效益。

（作者為富蘭克林華美多重資產收益基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法