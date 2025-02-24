〈財經週報-時事求是〉企業因應關稅戰

美國總統川普第一任期貿易政策，讓企業將生產基地從中國移出；第二任期開闢關稅新戰場，企業將無法再以分散生產地點因應，可能要評估前往美國設廠計畫。（法新社）

■魏錫賓

美國貿易政策在總統川普主導下丕變，強硬開闢的關稅新戰場，使各國嚴陣以待，而因為打擊面擴大，企業將無法再單純以分散生產地點因應。

2017年首度擔任總統的川普鎖定中國發起貿易戰、科技戰，原先聚集於「世界工廠」的企業，忙於將生產基地從中國移出，或在其他國家另闢新廠，越南、馬來西亞等東南亞國家及印度等國都因而受益；不少台商也回流台灣新增產線或擴建新廠，使得每年民間投資從2017年不到新台幣3.2兆元，逐步提高至近幾年的5兆元上下。

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2025年的川普與2017年不同，因對官僚體系與全球政經運作的瞭解，更甚於前次，政策推動更為明快，政界、企業與投資人的目光，都難以從他身上移開，上任也僅一個多月，就再以提高關稅掀起國際貿易風雲。

「美國優先貿易政策備忘錄」是川普2025年1月20日上任第一天發布的文件之一，2月13日再發布「對等貿易與關稅備忘錄」，繼續為關稅大戰鋪路。轉換生產基地至其他成本較低的地方，是應付前次美中貿易戰最簡單的策略，但川普此次關稅炮火更旺，而且射程更遠、涵蓋面更廣，企業面對的環境更為複雜。

受川普命令評估對等關稅與貿易狀況，並提出改善辦法的美國貿易代表署（USTR）在2025年2月20日發布徵求外國不公平與不對等貿易行為的大眾意見，並在說明中特別強調，USTR特別關注於針對那些最大貿易經濟體（G20國家），以及對與美國存在最大貿易逆差的經濟體，包括阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、中國、歐盟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、沙特阿拉伯、南非、瑞士、台灣、泰國、土耳其、英國和越南等國提交的意見。

由上述被點名的國家可以發現，從前次美中貿易戰獲利的國家，幾乎也都成為此次對等關稅的重點調查對象，企業無法再只靠移動廠房，就能避開風險。

川普所講與所為，不一定一致，甚至偶而「意在言外」，關稅還成為談判的工具；不過，貿易戰與關稅戰開打後，沒有人能預測會持續多久，即使由美國主導，但貿易對手國的報復與因應，也會影響後續的衝擊範圍。雖然加拿大與墨西哥都和美國簽有自由貿易協定，但川普可以國家安全為由，繞道提高關稅；因此，也沒有產業能夠置身事外。

經營者都知道不能寄希望於對手的善意。面對川普政策的不確定性，企業領導人不一定都有因對的錦囊妙計，可是也不能坐等情勢明朗才被動回應。在外在環境穩定之前，至少應重新檢視本身的優劣勢，諸如在各國的產能分佈與稅負精算、需求可能受到的影響、供應鏈上下游的盤點、第二供應商的準備、替代市場的開發可能，甚至是一旦受關稅或是其他阻礙出口措施重擊時的「逃生方案」等，都應在因應計畫之內，而是否至美國設廠，也有必要做好評估計畫。

面對可能來襲的對手，兵來將擋，聽起來氣魄十足，但必須要有可用之將。

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