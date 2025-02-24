〈財經週報-台商因應川普關稅戰〉川普關稅大戰正式開打 台廠有解方

WTO 2022年最惠國加權平均關稅

記者王憶紅／專題報導

2024年美國貿易逆差前10大國家

美國總統川普2月13日簽署「對等關稅」（reciprocal tariff）備忘錄，要求相關部門研擬對等關稅計畫，預計最快4月上路；此外他在台灣時間上週三（19日）也宣布，將對進口汽車、藥品和半導體徵收25%的關稅，且一年內還會再提高，導致全球貿易市場繃緊神經，國內產業界急尋對策。

美國總統川普2月13日簽署「對等關稅」備忘錄，19日也宣布，將對進口汽車、藥品和半導體徵收25%的關稅。（法新社）

生產基地正從中國+1 轉向中國+N

在「對等關稅」可能廣泛涵蓋各國下，除已有台廠將生產基地轉移到美國、以及對美貿易逆差小的國家外，多數業者認為，川普可能針對每個國家設定個別附加關稅稅率，也可能試圖對各國的不同進口產品設定相應的關稅稅率，在政策明朗前，很難做出具體因應策略，只能緊盯美國關稅最新進度。因此在可預見的未來，川普關稅2.0將牽動台廠布局的版圖變化，生產基地已不是「中國+1」，而是「中國+N」。

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2018年美中貿易戰後，原本在中國設廠的台商陸續轉移生產地，多數台商集中在越南或墨西哥，以及菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞、印度等，更有業者遠赴美國、歐洲、中東等地，以分散風險。

前十大貿易逆差國設廠 台商剉咧等

川普第二次上任後，欲解決美國與其他國家之間長期存在的貿易不平衡問題，以減少美國貿易逆差、推動製造業回流美國下，宣布實施「對等關稅」，在執行細項尚為公布前，排名美國前十大貿易逆差、關稅差距高的國家無不擔心川普關稅大刀砍向自己，在對美前十大貿易逆差國家設廠的台商，除了剉咧等外，也盤算著下一步要如何走。

在品牌企業方面，宏碁（2353）已宣布銷美的中國製NB調漲價格10%。代工廠方面，已有不少企業如台積電（2330）、鴻海（2317）等電子大廠已在美購地設廠，而多數的廠商則是採取在美租廠、外包的方式因應，畢竟在美國設廠成本不是一般廠商可以負擔，單單以人力而言，美國不少州的最低工資為每小時15美元，約新台幣490元，是台灣最低時薪190元的2.6倍，更是東南亞國家的4倍以上。

而在全球多國已有設廠的廠商，也將廠房布局戰線擴大，在更多國家洽詢合作夥伴，分散風險，待對等關稅細項出爐後，看哪國關稅較低，就立即轉移生產線，從最低關稅的國家出貨。網通廠神準（3558）已計畫在美租廠設立生產線外，也在評估泰國與馬來西亞等地生產的可能性；全球最大客製化傢俱外包服務供應商之一商億-KY（8482）目前評估柬埔寨併購新廠，製鞋業寶成（9904）也將在印尼投資擴充產線。

廠商無奈 只能忍到川普任滿下台

也有廠商認為，川普實施對等關稅，各個國家稅率不同、且對每個品項增加的成本不一，還要評估，在全球企業一起面對下，面臨的競爭也就一樣，會在對等關稅政策確定後，尋求一個最佳因應對策，短期不排除會與客戶協商關稅分擔比例，長期則要視關稅影響的長遠，及客戶對生產地訂單的考量後，再決定後續策略，而最壞的打算，就是就忍到川普總統任期屆滿。

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