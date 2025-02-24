換取免除25%關稅 川普促墨對中課稅

美國川普政府已告知墨西哥官員，應對中國進口商品徵收關稅，以此避免美國對墨西哥進口商品的新關稅措施。圖為墨西哥一輛運輸貨櫃的卡車。（彭博資料照）

墨國官員願與美建立工作小組 繼續探討貿易和關稅問題

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，美國川普政府已告知墨西哥官員，應對中國進口商品徵收關稅，以此避免美國對墨西哥進口商品的新關稅措施。此外，川普在一場美國州長的聚會中表示，蘋果執行長庫克計畫將生產從墨西哥轉回美國；但蘋果尚未宣布這類計畫。

知情人士透露，在二十日於華府舉行的一場會議中，美國商務部長盧特尼克等官員向墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）率領的代表團傳達了上述訊息，美國準貿易代表葛里爾、白宮經濟顧問哈塞特也參與這場會議。

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墨西哥總統薛恩鮑姆已下令加強打擊中國進口廉價商品，以支持國內產業，並安撫川普政府。

川普二月一日簽署命令，對加拿大和墨西哥輸美商品徵收二十五％關稅，並對中國進口商品加徵十％關稅，二月四日生效；但在加墨兩國領袖同意加強邊境執法，防止毒品芬太尼和非法移民進入美國後，同意暫緩一個月，對中國商品的新關稅則如期實施。

墨西哥代表團在上述會議中，並未對中國進口商品徵收關稅問題做出任何承諾，但同意與美國建立一個工作小組，繼續探討貿易和關稅問題。

埃布拉德事後在Ｘ平台發文指出，華府的會議是建設性對話的開始，聯合工作小組將於二十四日啟動。

蘋果承諾 墨西哥產線轉回美國

此外，川普二十一日在一場美國州長的聚會中證實，為避免捲入美國對中國實施的新關稅，前一日與他會面的蘋果執行長庫克承諾，將關閉在墨西哥的兩座工廠，並改在美國生產產品，庫克還承諾要在美國投資數億美元。

目前並不清楚川普所提的生產轉移是指哪些製造設施，但蘋果最大代工廠商富士康在墨西哥設有很大的製造基地，先前也宣布將擴大投資墨西哥。不過，富士康主要在亞洲製造iPhone，尤其是中國。

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