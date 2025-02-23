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無人機聯盟訪歐 攜手波捷簽協議

2025/02/23 05:30

台灣與捷克20日簽署無人機合作協議，由無人機聯盟協同主席中光電智能機器人總經理忻維忠（左2）與捷克台灣商會主席Pavel Divis（右2）代表簽署，駐捷克代表柯良叡（左1）與捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）（右1）見證。（台灣卓越無人機海外商機聯盟提供）台灣與捷克20日簽署無人機合作協議，由無人機聯盟協同主席中光電智能機器人總經理忻維忠（左2）與捷克台灣商會主席Pavel Divis（右2）代表簽署，駐捷克代表柯良叡（左1）與捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）（右1）見證。（台灣卓越無人機海外商機聯盟提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕正組隊出訪德國的台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA），近日兵分多路，先是與捷克台灣商會簽署產業合作備忘錄，共同推動台捷無人機產業發展，再與波蘭無人機品牌FARADA合作，拓展台灣無人機產業的歐洲版圖。

拓展台灣無人機歐洲版圖

聯盟二十日先前往捷克，與捷克台灣商會簽署產業合作備忘錄，由聯盟協同主席中光電機器人公司總經理忻維忠代表，與捷克台灣商會主席Pavel Divis完成簽署；台捷雙方將通力合作，共同推動兩國無人機產業的發展。

二十一日再赴波蘭，見證聯盟廠商其昜先進科技（Ahamani Advanced）與波蘭無人機領導品牌FARADA建立合作關係，雙方將攜手開展無人機及其關鍵零組件的生產合作與歐洲市場銷售。

無人機聯盟短短兩天內馬不停蹄的行程，除了具有經濟意義，更被視為國家關係發展的重要里程碑，因此三方政府均高度重視。兩場簽署儀式上，分別由捷克眾議院友台小組主席Marek Benda、我國外交部駐捷克柯良叡大使，還有波蘭投資貿易處、台波商會、波蘭無人機協會，以及我國外交部駐波蘭劉永健大使均親自出席見證。

簽署儀式更把握機會，立即展開企業對企業商務洽談會議。捷克邀請十九家廠商二十四人，波蘭則邀政商單位計四十人共襄盛舉，現場氣氛熱烈，會後企業間的交流更長達數小時之久。

此前，台灣團隊在全球最大無人機展XPONENTIAL Europe展會上，展示了台灣無人機產品的優異品質與技術，吸引了歐洲各國目光；聯盟主席暨漢翔董事長胡開宏表示，一定會把握這場重要的國際友誼賽，與全世界交朋友，這兩場簽署儀式，就是本次展會的延伸。

今年台灣在無人機國際拓展計畫的第一站，就帶回好消息，後續聯盟也將帶領業者參與美國、日本無人機展及其他國際重要展會，積極爭取全球市場契機。

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