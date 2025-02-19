美擬取消跨境小包免稅 台灣電商新機會

美國總統川普擬取消跨境小額包裹免稅優惠，專家建議台灣電商應可主打「台灣精品」定位、在美國設置海外倉儲，反有助於開拓境外市場。圖為日本東京台灣精品形象概念店開幕。（資料照，東京台灣貿易中心提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國總統川普擬取消跨境小額包裹免稅優惠，被視為劍指Temu和Shein等中國電商；專家認為，雖然這也將衝擊到部分自中國出貨的台灣轉賣商，卻對台灣本土電商是新機會，業者可主打「台灣精品」定位、在美國設置海外倉儲，反有助於開拓境外市場。

改打「台灣精品」定位 在美設海外倉儲

台北市進出口商業同業公會秘書長黃文榮指出，根據亞馬遜資料，去年台灣B2C電商出口額達七十三億美元，與全年鋼鐵製品出口規模七十四億美元相近，甚至超過對德的整體出口額六十八億美元；他建議，未來台灣賣家需轉向「正規貿易」，不要再用小額郵包，才更有競爭力。

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跨境電商賣家擔憂，因中國製造成本低廉，台灣許多跨境賣家的產品都在中國製造、出貨，若小額豁免取消、也會衝擊台灣賣家；電商專家元智大學管理學院教授朱訓麒指出，未來台商將面臨成本提高、供應鏈受限、物流不如中國便捷等三大挑戰。

朱訓麒表示，美國取消「小額豁免」機制將直接影響跨境運輸成本，業者需重新審視供應鏈布局，並結構性調整選品與訂價，但「台灣製造」的品牌信任度高，是我國一大優勢，台商首要應強化產品價值與獨特定位，避開低價競爭。

美國、歐盟等國可能推出關稅阻擋中國電商，他也建議，台商應該在美國建立海外倉儲，提高配送效率並降低物流成本；同時開發除了美國市場外的新藍海。

協助台灣賣家跨境的亞馬遜全球開店也指出，根據統計，台灣賣家出貨地點以中國占比約五十％最高，若美國對中國商品加稅，台灣商品的價格競爭力也會提升，因此建議台商進行供應鏈多元布局，避開中國製造的貿易風險。

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