經濟差難炫富 中國奢侈品銷售兩位數崩跌

受經濟放緩、政治氣氛嚴峻等因素影響，中國民眾對奢侈品牌的熱愛已冷卻，去年中國奢侈品市場比2023年萎縮五分之一，LVMH去年第4季銷售額年減11％、古馳更暴跌24％。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕華爾街日報報導，受經濟成長放緩、政治氣氛嚴峻等因素影響，中國民眾對奢侈品的熱愛已冷卻，LVMH和開雲集團（Kering）在亞洲的銷售額均出現兩位數下滑。

LV去年Q4年減11％ 古馳暴跌24％

顧問業者貝恩（Bain）估計，去年中國奢侈品市場比二○二三年萎縮了約五分之一。路易威登母公司LVMH表示，去年第四季該公司在日本以外亞洲的銷售額年減十一％；古馳母公司開雲集團也說，以中國為中心的銷售額下降二十四％。開雲集團執行長皮諾和LVMH執行長阿爾諾表示，他們相信中國市場需要一段時間才能好轉，但終究會復甦。

請繼續往下閱讀...

與中國相比，全球大部分地區對奢侈品的需求仍保持穩定，去年LVMH在美國的銷售額略有成長。貝恩表示，二○二○年中國占全球個人奢侈品市場的五分之一，但去年這個比例下降至十二％。

奢侈品牌是繼外國汽車製造商、咖啡連鎖店和科技公司之後，最新一個在中國遭遇營運衝擊的西方產業。過去一年，開雲集團的股價下跌約三分之一，去年，LVMH股價從高峰至低谷下跌了逾三分之一，直到最近才有所回升。

歐洲主要奢侈品牌在三十年前就進入中國，是中上階級炫耀財富的方式。現年三十二歲，從事醫保工作的劉洋（音譯）表示，隨著疫情和收入下降，她對奢侈品的興趣已隨之消退。

奢侈品價格飆漲也嚇跑一些中國買家，上海顧問業者要客集團的數據顯示，截至二○二二年的三年內，中國高端品牌包包的價格上漲了三十二％。

浦發國際分析師Richard Lin表示，過去十年來，中國奢侈品市場的成長很大程度受到中產階級規模擴大的推動，但如果中國經濟持續惡化，不排除中國中產階級規模縮小的可能性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法