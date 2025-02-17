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〈財經週報-國際市場展望〉2025年不確定性增加 川普再掀貿易戰 Fed降息趨緩 DeepSeek影響AI深遠

2025/02/17 05:30

DeepSeek衝擊整個AI及科技產業，讓輝達市值蒸發超過5,000億美元，將成為未來市場觀察的焦點。（路透）DeepSeek衝擊整個AI及科技產業，讓輝達市值蒸發超過5,000億美元，將成為未來市場觀察的焦點。（路透）

■張仲平

2025年以來美國總統川普就任將重啟關稅戰，農曆年間DeepSeek橫空出世衝擊整個AI及科技產業，再次增加市場的波動性。截至2月13日，MSCI全球指數今年度上漲4.88%，優於美國S&P 500指數上漲3.98%。而泛歐600 STOXX指數上漲9.09%，凌駕美股之上，表現與過去幾年美股強於歐股大相逕庭。新興市場指數則上漲3.51%，台灣加權指數僅上漲1.58%，櫃買指數更下跌0.30%，相較成熟國家股市疲弱，不確定性增加下全球股市漲跌互見。

國際貨幣基金（IMF）基於美國需求強勁，將2025年全球經濟成長預測上修至3.3％，但示警美國總統川普的經濟政策不確定性相當大，短期有利美國和全球成長，也會帶來中期風險。IMF將美國今年的經濟成長率一口氣調高0.5個百分點至2.7％，調幅在主要經濟體中最大，反觀全球其他國家以下修居多。世界銀行則預估今、明兩年全球經濟成長率都將持平為2.7%，同列2019年來最低（不計新冠疫情期間），低迷的成長率可能不足以促成經濟的持續發展，並警告川普揚言實施的貿易關稅措施，會衝擊世界經濟。

一、川普政策導致市場不確定性增加，宜逢低分散市場佈局

川普「讓美國再次偉大」政策將使美股預期可能受惠於企業盈餘成長與政策支持。美國經濟地位持續強勢，而歐元區及包括中國和印度在內的新興市場則呈現放緩趨勢。展望2025年，美國將持續作為全球經濟的主要推動力。隨著川普重返白宮，其減稅、放寬監管及貿易保護政策，預計將進一步提振美國企業信心和私人投資。美國經濟達成「軟著陸」或「不著陸」的機率預估為85%，衰退可能性僅15%。川普計劃對主要貿易夥伴加徵進口關稅，此舉可能進一步衝擊各大經濟體的出口表現。為因應美國的貿易限制，中國預計將擴大對非美市場的出口力度，並推出刺激方案提振內需，以緩解通縮壓力。相對而言，美股所受貿易戰衝擊將低於其他國家股市。

歐洲方面，受制於財政政策限制以及德國政局不穩定，將面臨更嚴峻的挑戰。然預期歐洲央行可能將於2025年底前將利率調降至2%，以支撐經濟成長動能，歐股的優勢為基期及估值相對美股偏低且殖利率較高，俄烏戰爭短期內可能停火則為潛在性大利多，故今年以來歐洲600表現優於S&P500指數，投資人值得留意逢低布局過去幾年表現較受壓抑的歐股。

二、DeepSeek 橫空出世將影響AI 科技產業未來發展

近年來全球股市的多頭都仰賴科技產業帶動，DeepSeek的成功已促使科技產業重新審視AI 發展模式，可能對半導體與數據中心市場帶來長期影響。DeepSee 的創新是否將改變AI發展規則、AI產業能否擺脫高昂算力依賴，走向更可持續發展的模式等相關問題，將成為未來市場觀察的焦點。隨著 DeepSeek發布其高效能模型，市場對 AI 運算資源需求的預期產生動搖，導致資料中心相關企業股票出現普遍下跌，特別是輝達於台灣春節期間1月27日股價單日暴跌近17%，市值蒸發超過5,000億美元，創下美股史上最大單日跌幅。儘管之後市場有所回穩，但投資人仍需密切關注 AI基礎設施支出的未來走向。

隨著 DeepSeek和Meta等公司推動開源AI，對封閉式專有模型如OpenAI形成更大挑戰，開源LLMs的崛起正在改變AI生態系，使競爭格局從技術領先轉向成本與可用性競爭。值得關注的是，DeepSeek 的成功不僅涉及技術創新，也帶入地緣政治因素，其發布時機與美國5,000億美元「星門計畫 （Stargate Project）」的宣布相近，耐人尋味。

三、投資方向：尋找較明確之政策受惠產業長線分批佈局

舉例來說，川普的「美國優先」政策為市場帶來新動能，其減稅及鬆綁監管措施預期將有利小型股和區域性銀行發展。進口關稅保護政策除了可望減輕中小企業的國際競爭壓力，更能促進國內經濟活動。區域性銀行將受惠於降息週期和監管鬆綁，預期可釋放更多資金以支持經濟成長。科技與通訊服務業持續成為投資焦點，主因是企業對AI的持續投資帶動半導體製造與軟體發展。數位廣告、線上娛樂與AI應用亦具長期投資價值。

總言之，川普政策將為市場增加不確定性，加上目前標普500預估市盈率處於新冠疫情以來相對高位，後續股市風險或增加。在2023及2024連續兩年股市多頭行情下，2025年行情走勢更加詭譎多變，今年剛好是農曆蛇年，股市走勢可能猶如蛇行般上下震盪多空難測。我們預期2025年市場產業變化及波動度都將增加，操作難度增高，不宜追高殺低，建議投資人採取多元化的資產配置策略逢低分散布局，並保持靈活彈性以因應市場波動。

（作者為合庫投信合庫AI電動車及車聯網創新基金/合庫全球核心基礎建設收益基金經理人）

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