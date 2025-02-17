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〈財經週報-台股盤勢解析〉今年企業獲利估雙位數增長台股中長期表現仍可期

2025/02/17 05:30

川普再度點名台灣搶走晶片生意，台股單週跌幅近1.39%。（彭博資料照）川普再度點名台灣搶走晶片生意，台股單週跌幅近1.39%。（彭博資料照）

■陳沅易

近期市場關注焦點仍持續在川普又祭關稅大刀，連番以關稅政策對數個國家突襲。其中川普更再度點名台灣搶走美國晶片生意，令市場關切美國是否會實施晶片關稅，因此在政策不確定性干擾下，也打壓投資情緒，台股表現延續區間震盪態勢，2月14日加權指數收在23,152.61點，單週累計下跌325.66點，週跌幅近1.39%。

川普又點名搶晶片生意 台股單週跌325點

從國際市場來看，自去年12月份OECD報告來觀察，G20領先指標連續12個月成長且速度加快，當中多數先進國家維持擴張，信用市場健全，家庭與企業負債均低於長期平均，有助於抵禦國際政經變化引發的干擾，不至於加速經濟惡化發展。而在觀察經濟領頭羊美國景氣概況，1月製造業PMI指數回升並且創下2022年9月以來高點，同期間服務業PMI指數也保持在50上方，而12月非農就業數據強勁，整體來看美國經濟仍保有韌性。雖然12月美國CPI年增率小幅上升但符合市場預期，此主要受到川普政策的短線影響，中長期來看仍評估朝向和緩方向前進。

市場預估 美年底前可能再降息2碼

在貨幣政策方面，1月份FOMC會議後，聯準會（Fed）如外界預期暫停升息，同時在聲明中刪除通膨朝2%目標進展的措辭。不過聯準會主席鮑爾強調這並非意味著通膨風險升溫，主因過去兩個月還是朝2%邁進，此舉乃保留操作彈性。整體來看，市場預估年底前聯準會仍有再降息2碼的可能。川普就任後在關稅政策上提出多項措施，再掀市場對於全球貿易戰的擔憂，影響性仍待觀察，而川普或官員之相關立場與言論也牽動市場投資情緒。

恐懼貪婪指標維持低檔 台股宜正向看待

回到台股市場，去年12月出口表現維持穩健，訂單循環也持續往上循環，主計處預估2025年台灣GDP年增率可望達3.42%，預計將由消費、投資、出口來撐起景氣。雖然金蛇年開工以來，受到川普關稅政策干擾，以及DeepSeek R1架構在相同硬體支援下，成本遠低於Open AI，雖然引發市場對於AI發展不再需要高運算硬體的擔憂，令台股呈現區間波動，不過在基本面仍穩健有撐，加上AI應用與衍生之高效能運算需求仍高，且歷經川普1.0考驗，台灣廠商已具備多產區彈性調配產能之能力，且台灣電子產業鏈完整，於全球AI大勢中受惠程度大。此外，觀察目前風險指標大多低檔，恐懼貪婪指標維持低檔，加上預估2025年台灣企業獲利成長性仍有近15%水準，因此對於台股中長期表現仍正向看待。

在產業看法方面，因DeepSeek 推出強大低成本AI模型，改變AI需要昂貴精密NV晶片想法，但也可望加速AI應用的發展與普及，自基礎層往應用層推進，也進一步重塑AI供應鏈，市場部分資金可望從硬體資本支出轉向到應用面，包括AI PC、AI agent、IPC、機器人、自駕車等相關類股表現可持續留意。另一方面，AI也帶動資料中心CSP大廠自研晶片（ASIC）需求，ASIC較GPU可望帶來能效上提升及成本下降，中長期深耕CSP客戶的台廠ASIC供應鏈亦將受惠。非電子產業則可留意美國內需&中國政策刺激受惠股，例如製鞋、生技。（作者為群益馬拉松基金經理人）

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