〈財經週報-熱門族群〉川普對全球鋼鋁祭重稅 鋼鐵股樂

美國總統川普決定對進口鋼鋁課徵25%關稅，鋼鐵股受到市場追捧。（中央社資料照）

記者林菁樺／專題報導

美國總統川普決定對進口鋼鋁課徵25%關稅，導致過去加拿大、墨西哥、日本、韓國、歐盟、巴西等8個國家與地區的鋼鋁關稅享受豁免、均被取消，對全球鋼市投下震撼彈，不過長期對全球鋼價將有所支撐；中鋼（2002）、中鴻（2014）、新光鋼（2031）、大成鋼（2027）等受到市場追捧，中鋼、大成鋼股票上週交易量暴增，分居上市股票中量增前兩大個股。

中鋼雖認為川普貿易政策有高度不確定性，還需要觀察。不過，全球鋼鋁稅率統一後，因台灣原就無豁免，對我國是相對正面，中長期而言，也可以讓目前過剩產能去化，加速鋼鐵業健康化。

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三大法人連三買 中鋼交易量暴增

中鋼先前股價低迷、失守20元大關，但川普加稅後，股價急漲，單週漲幅達18.32%，週線拉出一根長紅K，上週五收在23.25元、週交易量爆出45萬張。三大法人呈現連三買，且加碼力道上升，外資三天就大買10.2萬張。

另一檔交易量單週爆出52.42萬張的大成鋼，無疑是川普關稅受惠股，大成鋼股價自1月初起漲，上週最高來到45.8元，最終收43.5元，週線已拉出連5紅，不過三大法人上週五已轉買為賣，已有調節動作。

大成鋼以銷售鋁捲板、不鏽鋼產品為主，早已在美國設廠，且產能持續擴增，雖也自台灣進口原料，但大成鋼在美市佔率超過6成，又透過通路，可掌握訂單再生產，大成鋼具有轉嫁能力。

而因川普擁抱石化能源，中鴻外銷的API油管前景看俏。中鴻自去年第四季起，API油管接單增溫，目前月產能約6,000噸、產能已滿載，訂單能見度也達5至6月。中鴻上週五股價收22元、週線漲幅達20.55%、單週交易量也有17.89萬張。

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