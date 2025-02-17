〈財經週報-本週熱點〉淡季效應＋基期影響 外銷訂單恐終止連10紅

1月工作天數減少加上打炒房效益顯現，新增房貸量能萎縮降至千億元以下。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週經濟部將發布1月外銷訂單，由於電子業進入傳統季節性淡季，加上1月傳統農曆年假期高達9天，預估外銷訂單將終止連10紅；中央銀行將公布台銀等5大銀行1月新增房貸也受到農曆春節落點影響，將降至千億元以下。

根據經濟部統計，去年12月外銷訂單529.2億美元，月增1.2%、年增20.8%，為連續10個月正成長；第四季外銷訂單1,606.5億美元，季增4.3%、年增9.1%，單月及單季均為歷年同期第三高；2024全年外銷訂單5,895.4億美元，年增5.1%，亦為史上第三高紀錄。

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不過第一季為電子業的淡季，且工作天數減少，經濟部預期1月外銷訂單將落在445至465億美元間，月減15.9%～12.1%、年減8.1%～4%。

1月新增房貸萎縮 降至千億元

中央銀行本週將發布5大銀行新增房貸與利率。根據央行統計，去年12月因年底交屋潮，台銀等5大銀行新增房貸再度衝上千億元。

不過進入1月，因工作天數減少加上房貸利率處於16年高檔、央行與各部會聯手打炒房效益顯現、買賣雙方認知差距等多項因素影響，1月份6都買賣移棟數僅1萬4,226棟，創下2023年1月以來最低，月減33.7%、年減43.2%，預期5大銀行1月新增房貸也將反映房市量能萎縮降至千億元以下。

另外，行政院主計總處本週將發布去年12月受僱員工薪資與人數。

據主計總處統計，去年1至11月總薪資6萬985元、年增4.22%；剔除物價因素後，1至11月實質總薪資年增1.99%，為近6年最大增幅，從去年4月以來已連8個月薪資成長速度追過通膨。

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