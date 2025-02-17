〈財經週報-關稅戰〉川普點名搶走美晶片生意 企業多元布局降低衝擊

美國總統川普揚言要對半導體晶片課徵最多100%的進口關稅，業界認為，恐增加晶片成本，通貨膨脹加劇。（彭博）

記者洪友芳、方韋傑／專題報導

精測在美國加州設有測試據點，美國關稅變數對精測影響有限。 （彭博）

美國總統川普祭出關稅壁壘，再點名台灣搶走美國的晶片生意，並揚言要對晶片課徵最多100%的進口關稅；半導體業界認為，如何對晶片課稅將是棘手工程，也恐增加晶片成本進而引發通膨加劇。

對晶片課稅難度高 恐引發通膨加劇

半導體業認為，台灣半導體業包括台積電（2330）生產製造的AI晶片，大多不是直接運送到美國給客戶，而是經過封測並內建到組裝廠生產為系統產品，如果美國要對進口的晶片課稅，如何鎖定晶片將是棘手工程，晶圓廠勢必將稅額轉嫁客戶，也恐增加晶片成本進而引發終端產品漲價，通貨膨脹加劇。

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精測（6510）總經理黃水可指出，精測在美國加州聖荷西設有測試據點，因應地緣政治，2022年將據點面積擴增4倍，以擴增高階檢測設備為主，以就近供應美國客戶在人工智慧（AI）晶片、智慧型手機晶片測試需求。目前看來，美國關稅變數對精測影響有限。

對於撼動全球投資市場的開源及低成本DeepSeek，聯發科（2454）執行長蔡力行認為，這代表AI大腦的語言模型正走向開放，有助加速AI普及到應用端，聯發科在雲端AI與邊緣AI有著墨，可望皆受惠。

聯詠（3034）總經理王守仁表示，DeepSeek效率提升，可加速邊緣AI落地，對聯詠也是有機會，公司鎖定以邊緣AI為主力，手機、NB與電視未來陸續導入AI功能，將能帶動出貨量能，他看好未來還可延伸到機器視覺、智能居家與電競領域發展。

另，台灣原廠委託設計製造商（ODM）因應美國加徵北美自由貿易夥伴關稅，已實際收穫多年全球產能佈局成果，輝達（NVIDIA）AI伺服器代工夥伴廣達（2382）透過加州、田納西州產能因應，鴻海（2317）旗下工業富聯持續強化美國威州產線，緯創（3231）也在德州、加州設有據點，英業達（2356）也已開始著手尋覓德州新廠址。

至於中系GPT供應商DeepSeek的低成本模式震驚AI產業圈，業界普遍認為，該公司用於訓練模型的所謂「蒸餾法」，其實有大幅度引用OpenAI資料庫的疑慮，並對政治類、歷史類的相關資料進行修改，以符合中國官方立場，同時透過App後門功能，讀取、監控用戶的數據資料，頗有資安風險。

川普祭鋼鋁關稅 鋼鐵公會：有利台廠外銷

鋼鐵公會指出，美國自2018年6月1日開始實行232條款，以維護國家安全為由，針對銷美的鋼品加徵25%關稅，鋁品則加徵10%關稅，但是部分貿易夥伴享有免稅額度優惠，儘管此次美方意欲加徵鋼鐵關稅的消息內容尚不清楚，但應是衝著免稅國而來。

鋼鐵公會推測，若美方實施新關稅制度之後，所有貿易往來國家的關稅基準因此一致，對於原先就已因「232條款」被徵收關稅的台廠而言，相關產品將更具市場競爭力，不太可能在「232條款」的基礎上被加徵新關稅。

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