晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-關稅戰〉川普點名搶走美晶片生意 企業多元布局降低衝擊

2025/02/17 05:30

美國總統川普揚言要對半導體晶片課徵最多100%的進口關稅，業界認為，恐增加晶片成本，通貨膨脹加劇。（彭博）美國總統川普揚言要對半導體晶片課徵最多100%的進口關稅，業界認為，恐增加晶片成本，通貨膨脹加劇。（彭博）

記者洪友芳、方韋傑／專題報導

精測在美國加州設有測試據點，美國關稅變數對精測影響有限。 （彭博）精測在美國加州設有測試據點，美國關稅變數對精測影響有限。 （彭博）

美國總統川普祭出關稅壁壘，再點名台灣搶走美國的晶片生意，並揚言要對晶片課徵最多100%的進口關稅；半導體業界認為，如何對晶片課稅將是棘手工程，也恐增加晶片成本進而引發通膨加劇。

對晶片課稅難度高 恐引發通膨加劇

半導體業認為，台灣半導體業包括台積電（2330）生產製造的AI晶片，大多不是直接運送到美國給客戶，而是經過封測並內建到組裝廠生產為系統產品，如果美國要對進口的晶片課稅，如何鎖定晶片將是棘手工程，晶圓廠勢必將稅額轉嫁客戶，也恐增加晶片成本進而引發終端產品漲價，通貨膨脹加劇。

精測（6510）總經理黃水可指出，精測在美國加州聖荷西設有測試據點，因應地緣政治，2022年將據點面積擴增4倍，以擴增高階檢測設備為主，以就近供應美國客戶在人工智慧（AI）晶片、智慧型手機晶片測試需求。目前看來，美國關稅變數對精測影響有限。

對於撼動全球投資市場的開源及低成本DeepSeek，聯發科（2454）執行長蔡力行認為，這代表AI大腦的語言模型正走向開放，有助加速AI普及到應用端，聯發科在雲端AI與邊緣AI有著墨，可望皆受惠。

聯詠（3034）總經理王守仁表示，DeepSeek效率提升，可加速邊緣AI落地，對聯詠也是有機會，公司鎖定以邊緣AI為主力，手機、NB與電視未來陸續導入AI功能，將能帶動出貨量能，他看好未來還可延伸到機器視覺、智能居家與電競領域發展。

另，台灣原廠委託設計製造商（ODM）因應美國加徵北美自由貿易夥伴關稅，已實際收穫多年全球產能佈局成果，輝達（NVIDIA）AI伺服器代工夥伴廣達（2382）透過加州、田納西州產能因應，鴻海（2317）旗下工業富聯持續強化美國威州產線，緯創（3231）也在德州、加州設有據點，英業達（2356）也已開始著手尋覓德州新廠址。

至於中系GPT供應商DeepSeek的低成本模式震驚AI產業圈，業界普遍認為，該公司用於訓練模型的所謂「蒸餾法」，其實有大幅度引用OpenAI資料庫的疑慮，並對政治類、歷史類的相關資料進行修改，以符合中國官方立場，同時透過App後門功能，讀取、監控用戶的數據資料，頗有資安風險。

川普祭鋼鋁關稅 鋼鐵公會：有利台廠外銷

鋼鐵公會指出，美國自2018年6月1日開始實行232條款，以維護國家安全為由，針對銷美的鋼品加徵25%關稅，鋁品則加徵10%關稅，但是部分貿易夥伴享有免稅額度優惠，儘管此次美方意欲加徵鋼鐵關稅的消息內容尚不清楚，但應是衝著免稅國而來。

鋼鐵公會推測，若美方實施新關稅制度之後，所有貿易往來國家的關稅基準因此一致，對於原先就已因「232條款」被徵收關稅的台廠而言，相關產品將更具市場競爭力，不太可能在「232條款」的基礎上被加徵新關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財