〈財經週報-關稅戰〉學者：台廠可聯合美國夥伴談判

美國總統川普將對台灣晶片課徵100%關稅，學者認為，台灣可以聯美國夥伴企業談判。（法新社）

記者徐子苓／專題報導

美國總統川普上任後，宣布對加、墨、中徵收關稅，還放話對台灣晶片課徵100%關稅，加上中國DeepSeek橫空出世，引發市場對晶片需求的擔憂，雙重利空使得近期台股籠罩陰影。學者提醒，各界應為關稅戰做好準備，不同的課稅方式將帶來不同程度的影響，政府也應思考籌碼和談判策略，甚至可與美國夥伴企業合作與美政府溝通。

中經院院長連賢明示警，不論川普怎麼放話，「大家要做好準備」，台灣過去一年對美國貿易出超大幅成長到超過600億美元，川普有可能因此針對台灣半導體業祭出互惠性關稅。川普的關稅政策對台灣有兩大意義︰第一，許多廠商都在盤點供應鏈是否要進行調配，為台廠增加不確定性；第二，目前仍不清楚川普要怎麼課稅、課多少稅？但大家要做好準備，政府也要思考怎麼去和美國溝通。

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若對台灣晶片課稅 不符合台美利益

至於川普關稅對半導體業的衝擊。連賢明認為，還是要看川普如何課稅，是針對高階晶片、還是所有晶片，抑或是對中間材或是成品課徵，這些因素都會造成不同程度的影響。如果是對零組件課稅，因台灣出售零組件的對象多是美國公司，美方產品售價有可能會因此上升，不太符合台美的利益。

中經院副院長王健全認為，川普日前宣布對加、墨課徵關稅，後來又因斡旋而延後，可以觀察他對台灣放話是否也屬談判策略，台灣也應從其他國家的斡旋結果，來思考有何因應對策，例如，可以聯合晶圓代工的美國夥伴企業發揮影響力，因為課徵關稅對他們銷售也會有所衝擊。

管制移民、課徵關稅 川普恐使通膨再起

王健全也示警，通膨可能再起，川普對通膨的假設和現實可能有點落差。川普認為大量生產石油會讓油價下降，就能進一步控制通膨，但現在美國物價降不下來，主因服務類價格的黏著性，例如租金、娛樂等，未來若要管制移民、課徵關稅等，通膨恐怕會失控。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真則認為，美國若對台灣晶片加徵關稅，台積電（2330）因無可取代的地位擁有較高議價力，對其影響應在可控制範圍，但其餘二線晶圓代工業者若在海外沒有生產據點，無法進行產能上彈性的調配，恐面臨較大壓力。

至於DeepSeek帶來的影響，王健全指出，據他了解，很多AI晶片透過新加坡轉運到中國，因為中方願意付出高昂的佣金，許多人願意為此挺而走險，所以，其實DeepSeek沒有想像中那麼低成本；最大的衝擊是它「開源」的特性，首當其衝就是競爭對手Open AI也要被迫開源，「很像把潘朵拉的盒子打開」，未來AI模型很難再像過去有那麼大的壟斷財。長期來說，反而需求還可能會增加，對台灣不見得是壞事。

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