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〈財經週報-關稅戰〉川普關稅戰擴及盟邦 供應鏈埋深水炸彈

2025/02/17 05:30

川普關稅措施對相關國家影響川普關稅措施對相關國家影響

編譯盧永山／專題報導

美國總統川普宣布對所有進口鋼鋁產品加徵25%關稅，並將徵收「對等關稅」，對美國及相關國家產生深遠影響。（路透）美國總統川普宣布對所有進口鋼鋁產品加徵25%關稅，並將徵收「對等關稅」，對美國及相關國家產生深遠影響。（路透）

美國總統川普2月1日宣布對加拿大、墨西哥所有進口商品徵收25%關稅（對加拿大能源商品則徵收10%關稅），在加墨兩國同意加強邊境執法措施後，同意延後關稅至3月1日實施。但對中國進口商品加徵10%關稅，如期在2月4日生效。川普2月9日並宣布對所有進口鋼鋁產品加徵25%關稅，14日還簽署備忘錄，宣布「對等關稅（Reciprocal Tariff）」計畫，將對晶片、藥品、油氣等產品全面課關稅，並對印度、中國、泰國、台灣、越南等國徵收「對等關稅」，這些舉措不僅將掀起全球貿易戰，也對美國及相關國家產生深遠影響。

大摩：川普對墨中加課關稅 美GDP恐減0.7~1.1%

川普目前公布的關稅措施比他第一任任期推出的政策要極端得多，當時他關注的是不公平貿易行為和國家安全，關稅主要針對中國。租稅基金會（Tax Foundation）分析師約克（Erica York）表示，當時每年被徵收關稅的3,800億美元進口產品，約3,600億美元來自中國。此外，這些關稅主要針對鋼鋁和家電等特定商品和產業，關稅也是逐步實施的，讓企業有時間調整。

然而，這次川普關稅措施針對的國家多更多，規模也上看1.4兆美元，且大部分來自美國的盟邦，若這些國家拒絕屈服，美國實際稅率可能會升至1930年代末期以來最高水準，不僅會打擊美國經濟成長並加劇通膨，還可能擾亂供應鏈網路，正如COVID-19疫情大流行期間那樣，進而產生不可預測的影響。

中國經濟損失 恐達1900億美元

摩根士丹利表示，川普針對墨中加3國進口商品徵收或加徵關稅，是「自傷傷人」的舉動。根據其發布的研究報告，關稅將使美國的通膨上升，未來3至4個月，美國聯準會（Fed）偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）指數將上升0.3至0.6個百分點，未來1年美國經濟成長率將減少0.7至1.1個百分點；若減少1個百分點，以美國2024年名目GDP約29兆美元計算，美國將損失2,900億美元。

至於中國，摩根士丹利認為，川普在2018年至2019年的關稅戰導致中國經濟成長率下降1個百分點，這次關稅戰對中國經濟的影響可能與上次相當，以中國2024年名目GDP約19兆美元計畫，中國將損失1,900億美元。而加拿大和墨西哥的經濟規模較小，預估兩國經濟成長率將分別下降2.3~2.8個百分點及2~2.5個百分點，名目GDP合計損失約1,000億美元。

若對台灣晶片課稅 華府智庫：恐使美企外移

由於中國已祭出反制措施，將對美國的煤炭、液化天然氣、石油、農機和皮卡小貨車加徵10%至15%關稅，且已於2月10日生效。加拿大和墨西哥也揚言，若協商不成，將對美國進口商品祭出相應報復措施，對全球經濟的衝擊尚難評估。

至於川普揚言要對台灣徵收晶片稅，華府智庫「資訊科技和創新基金會」（ITIF）副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）先前發文警告，川普對台灣晶片徵收100%關稅，不僅無法使台灣半導體商遷往美國，反而讓美國產業因成本升高而外移。

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