川普對等關稅》川普點名台灣半導體業 電電公會︰不懼技術外流 分享共創利益

賴清德總統（中）昨出席八大工商團體春節聯誼，提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，希望與美國等民主陣營合作，發揮民主半導體供應鏈的最大力量。（記者陳逸寬攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統川普祭出對等關稅、又多次喊話台灣半導體，引發技術外流疑慮。電機電子公會（電電公會）理事長李詩欽表示，只要我們技術持續向前，就不怕技術外流，而是技術分享，可帶來最大的共同利益。

電電公會理事長李詩欽昨出席工商團體春節聯誼受訪表示，只要我們技術持續向前，就不怕技術外流，而是技術分享，可帶來最大的共同利益。 （記者陳逸寬攝）

半導體產業是共同體 美日荷台各司其職

總統賴清德昨參加八大工商團體春節聯誼時強調，半導體產業是生態鏈、也是共同體，美日荷台各司其職，「我們不擁半導體自重，我們認為這是一個全球的資產」，他也提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，希望與美國等民主陣營合作，發揮民主半導體供應鏈的最大力量。

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電電公會理事長李詩欽表示，台商在全球供應鏈扮演的角色上，「不只有關注最低成本」，台灣是在有獲利的基礎上貢獻己力，提供更好的工作環境，不只是回饋員工、也是回饋社會，這也是企業共識，「成本很重要，不過貢獻度更重要」。

談及半導體外移美國恐引發技術外流等疑慮，李詩欽說，技術是要往前走，更好的技術要迅速掌握並推進，「往前走的話，我們就不怕所謂的技術外流」，而是技術分享，帶來最大共同利益。

商總理事長許舒博表示，如果台積電被迫出走，相關供應鏈也會跟著出走，這對台灣衝擊非常大，即便被逼著付出高額關稅，更要思考台積電根留台灣的必要性。

許舒博說，假如高科技產業被美國課徵高額關稅，台積電也仍必須留在台灣，畢竟需要晶片的是美國產業，台積電可提高晶片售價，基於使用者付費為原則，反而關稅壓力對台灣而言不大，供應鏈移走才是非常大的壓力。

許舒博也表示，川普會如何出手仍然存有變數，目前尚不到啟動因應措施階段，等到川普定案後再來思考。

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