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因應川普對等關稅》賴總統提全球半導體民主供應鏈夥伴倡議

2025/02/15 05:30

美國總統川普公布課徵對等關稅，且再度提及台灣晶片。總統賴清德昨召開國安高層會議，他說，將全面盤點台美貿易合作機會，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡，並提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，和美國等民主夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈。（記者陳逸寬攝）美國總統川普公布課徵對等關稅，且再度提及台灣晶片。總統賴清德昨召開國安高層會議，他說，將全面盤點台美貿易合作機會，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡，並提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，和美國等民主夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈。（記者陳逸寬攝）

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國總統川普公布課徵對等關稅，且再度提及台灣晶片。總統賴清德昨召開國安高層會議，他說，將全面盤點台美貿易合作機會，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡；針對川普發言，台灣要沉著因應，「謀定而後動」，創造多贏局面，這也是為何他會提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」最重要的原因。

擴大對美投資採購 促進貿易平衡

賴清德表示，台灣一直是美國最可靠的貿易夥伴。過去幾年，台灣對美國的直接及間接投資更是大幅提升，截至去年就超過一千億美元，創造近四十萬個工作機會；而這兩年台灣對中國投資占比，分別降至百分之十一及百分之八，美國已經是台灣最大的投資對象。

強化台美AI、先進半導體合作

他強調，政府正在啟動相關規劃，由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡；政府也將強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，推進台灣產業的全球布局與壯大。同時，我們也將強化台美在AI、先進半導體等技術開發及製造方面的合作，並共同維護半導體市場的秩序，從而形塑台美策略性經濟合作夥伴關係的新時代。

建立AI晶片產業鏈全球聯盟

賴強調，我們更將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，我們願意和美國等民主夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，並運用尖端半導體的優勢，建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。

至於是否考慮放寬高階晶片赴美製造的規定，賴清德說，台灣乃至於全球半導體產業是一個生態系，也是分工，川普的關切，台灣會與半導體產業互相溝通、討論並擬定好的策略，提出好的方案，持續與美國進一步溝通，這是目前台灣應該要做的事情。

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