AI帶旺 去年自貿港區營運創新高

去年我國自由貿易港區營運績效噴發，貿易值突破三兆元，創歷史新高。圖為高雄港第七貨櫃中心。（台灣港務公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕受惠全球AI相關產業需求爆發，交通部航政司昨公布統計，去年我國自由貿易港區營運績效噴發，貿易值突破三兆元，創歷史新高，較前年一．九兆元成長逾五成；其中光是桃園航空自貿港區的貿易值就達二．四兆元，年成長約八成。

交通部「六海一空」（基隆港、蘇澳港、台北港、台中港、安平港、高雄港及桃園國際機場）自由貿易港區去年業績暢旺，交通部航政司長韓振華表示，這些成長大部分是受惠科技產業需求量大；因應電子及半導體、AI產業規模持續擴增，桃園航空自貿港區已再投資卅二．五億元擴大Ｈ棟加值廠房新建規模，打造AI晶片產業聚落，預計今年底完工、明年啟用後，可增加六百個就業機會，並創造三千億元貿易值。

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海港自貿港區方面，交通部指出，在油品、非鐵金屬儲轉維持高度需求下，去年貿易值達六三五六億元，較前年成長六％，貨量則成長超過三成、達六三一萬噸。

韓振華表示，高雄港第七貨櫃中心已在去年七月全面啟用，導入現代化全自動化櫃場、5G通信科技、遠端監控中心等智慧設施；另為打造全台最大汽車物流園區，今年底將啟用台北港智慧車輛園區，發展5G智慧車輛、電動車加值應用場域，預估全面啟用後，汽車每年處理量可達廿五萬到卅萬輛，將創造一二七○億元產值，增加六百個就業機會。

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