晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

AI帶旺 去年自貿港區營運創新高

2025/02/12 05:30

去年我國自由貿易港區營運績效噴發，貿易值突破三兆元，創歷史新高。圖為高雄港第七貨櫃中心。（台灣港務公司提供）去年我國自由貿易港區營運績效噴發，貿易值突破三兆元，創歷史新高。圖為高雄港第七貨櫃中心。（台灣港務公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕受惠全球AI相關產業需求爆發，交通部航政司昨公布統計，去年我國自由貿易港區營運績效噴發，貿易值突破三兆元，創歷史新高，較前年一．九兆元成長逾五成；其中光是桃園航空自貿港區的貿易值就達二．四兆元，年成長約八成。

交通部「六海一空」（基隆港、蘇澳港、台北港、台中港、安平港、高雄港及桃園國際機場）自由貿易港區去年業績暢旺，交通部航政司長韓振華表示，這些成長大部分是受惠科技產業需求量大；因應電子及半導體、AI產業規模持續擴增，桃園航空自貿港區已再投資卅二．五億元擴大Ｈ棟加值廠房新建規模，打造AI晶片產業聚落，預計今年底完工、明年啟用後，可增加六百個就業機會，並創造三千億元貿易值。

海港自貿港區方面，交通部指出，在油品、非鐵金屬儲轉維持高度需求下，去年貿易值達六三五六億元，較前年成長六％，貨量則成長超過三成、達六三一萬噸。

韓振華表示，高雄港第七貨櫃中心已在去年七月全面啟用，導入現代化全自動化櫃場、5G通信科技、遠端監控中心等智慧設施；另為打造全台最大汽車物流園區，今年底將啟用台北港智慧車輛園區，發展5G智慧車輛、電動車加值應用場域，預估全面啟用後，汽車每年處理量可達廿五萬到卅萬輛，將創造一二七○億元產值，增加六百個就業機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財