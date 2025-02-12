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用電特大戶 傳台積電價4月再漲1成

2025/02/12 05:30

半導體供應鏈傳出，政府相關單位今年初再度對用電特大戶的台積電協商調漲電價，預計四月起調漲至少一成。（彭博資料照）半導體供應鏈傳出，政府相關單位今年初再度對用電特大戶的台積電協商調漲電價，預計四月起調漲至少一成。（彭博資料照）

業界︰台積全年獲利破兆 電費上漲影響微乎其微

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球晶圓代工龍頭廠台積電受惠人工智慧（AI）訂單大爆發，先進製程持續擴產，今年營運將續創新高，預期用電量也將刷新高；半導體供應鏈傳出，政府相關單位今年初再度對用電特大戶的台積電協商調漲電價，預計四月起調漲至少一成。

2023年占台總用電量 高達8.96％

經濟部部長郭智輝近日接受專訪，針對電價調漲問題，透露一般民生用電基本上不漲價，但用電量大戶基於「使用者付費」原則，若同意將研擬「調整一下」，如何調整由電價審議會決定。

根據台積電二○二三年《永續報告書》顯示，二○二三年全公司能源總消耗量二四七．七五億度、年增逾一成，在採購再生能源與省能等多管齊下，外購電力約占九十三．七％，整體用電量約占台灣總用電量二七六五億度的八．九六％，較前一年八％提高，占工業部門一五三○億度電的比重更達十六．二％。

台積電挾先進製程稱霸全球，幾乎通吃AI訂單，帶動二○二四年營收達二．八九兆元、年增逾三成並創歷史新高，其中三、五、七奈米先進製程貢獻達近七成，這些均採用電量高的極紫外光微影（EUV）設備。

在AI需求強勁帶動下，台積電預期今年營收將持續成長兩成，並擴增先進製程，包括今年量產二奈米，業界預期台積電去年與今年用電量勢必高於二○二三年，可望逐年刷新高。

半導體供應鏈傳出，政府相關單位自今年初起，再度與台積電、聯電等業界用電大戶溝通電價上漲與幅度等問題，經與特大戶的台積電協商，預計四月起調漲至少一成。

台積電未回應將再被漲電價問題；但業界認為，供電穩定對半導體業最重要，以台積電全年破兆元的高獲利，電費上漲影響獲利微乎其微，但對成熟製程或營運虧損的半導體廠較有壓力。

虧損、成熟製程業者 壓力大

針對「特大戶」漲電價已有前例，去年四月就以連兩年用電成長、年用電量五十億度以上為條件，共十多家企業漲幅十五％到二十五％不等，其中年用電量一五○億度以上漲幅二十五％，全台僅台積電達此高門檻；但下月電價審議會前是否再找台積電溝通，台電發言人蔡志孟僅表示，毫無所悉。

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