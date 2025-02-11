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財經青紅燈》疫苗不是隨喊隨到

2025/02/11 05:30

知名藝人因感染流感併發肺炎在日本猝逝，消息傳回國內，帶動一陣流感疫苗打氣，兩天就打掉11萬劑，許多診所或醫院因無疫苗庫存，導致民眾抱怨連連，更有財經專業報紙斗大標題寫國內疫苗廠可望接獲追單。

但事實上，國內流感疫苗公費市場早在去年就已採購好數量，共688萬餘劑，屬於計畫性生產，疾管署去年4月決標後，各家得標廠商就得趕快備料或通知原廠，並在9到10月生產完成交給疾管署，經批次檢查後再發放到各大醫院及診所，不像電子產品，一缺貨只要一開產線，產品隔天就送到你面前。

也有人問為何不直接向其他國家購買剩餘的疫苗？如果是已經有國內疫苗藥證的廠商，國外有相同批號的疫苗，當然進口後檢驗的速度會快一點，但會有同一批號的疫苗機率甚小，如果不同批號，疾管署照流程檢查就需要3週，就像國內廠商要重開產線生產一樣，而且還需要再備料，時間絕對超過一個月，基本上是緩不濟急。

如果是沒有國內疫苗藥證的疫苗要進口，光是藥證審查更需要一年半以上，為什麼會這麼繁瑣，就是因為這是打進人體的疫苗，為了國人的健康，多花點時間詳細檢驗是必要的。

怕民眾打不到疫苗，政府上週火速宣布採購10萬劑自費疫苗、本月20日開打，當然大家想問，這麼短時間疫苗從哪來？別忘了還有自費市場，過去都是以外商為主，市占率超過9成以上，外傳賽諾菲手上還有超過30萬劑自費疫苗沒打完，這次民眾火熱的疫苗打氣，幫了賽諾菲一把，否則疫苗時效一過，全部得報廢。

疫苗的採購是一門學問，買多了，就會成為最近幾位立委把衛福部預算凍減的理由，官員還有可能被彈劾，只能拚命喊話民眾快打疫苗；買少了，可能會像最近一些民眾打不到疫苗又罵政府。其實年長、年幼或有慢性病、體弱者，每年都該準時打流感疫苗，為了自己、也是為了家人好，免得想打的時候又打不到。（陳永吉）

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