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盤勢分析》川普關稅戰升級 衝擊台股

2025/02/11 05:30

美國總統川普放話即將在本週宣布對其他國家徵收「對等關稅」，貿易戰進一步升級，市場擔心台灣恐入列，昨日台積電、聯發科等大型電子權值股領跌。（路透）美國總統川普放話即將在本週宣布對其他國家徵收「對等關稅」，貿易戰進一步升級，市場擔心台灣恐入列，昨日台積電、聯發科等大型電子權值股領跌。（路透）

美國總統川普放話即將在本週宣布對其他國家徵收「對等關稅」，貿易戰進一步升級，緊張情緒又起，市場擔心台灣恐入列，昨日台積電（2330）、聯發科（2454）等大型電子權值股領跌，川普也宣布開徵鋼鋁進口關稅，帶動鋼鐵族群股價逆勢強漲，加權指數終場下跌226.13點，收在23252.14點，成交量約3347億元。

三大法人昨合計賣超237.5億元，其中外資賣超188.9億元、投信買超3.3億元、自營商賣超51.9億元；外資台指期淨空單增加1099口，累積外資期貨淨空單約3.09萬口。

統一證券分析，由於川普對等關稅課徵細節尚不清楚，難以估算終端電子產品中有多少比例銷往美國市場，只能靜待美國釋出更多政策細節，在此之前，不確定性增加，恐進而影響股市信心。

台新投顧副總黃文清指出，台股昨日下跌，一方面是因為上週五台股已經反彈到跳空缺口的上緣，幾乎回補農曆年開紅盤的跳空缺口，加上川普的關稅政策又有進一步發展，本週需關注台積電董事會是否有重大決議，同時川普最新關稅戰是否對台灣有所動作，在不確定性增加下，應避免過度追高，以低進高出為主。（記者卓怡君）

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