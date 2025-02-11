受惠農曆年節效應 華航、星宇、虎航營收創高

華航受惠寒假及農曆春節旺季，1月合併營收達192.86億元，創下歷史單月新高。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠寒假及農曆春節旺季，4家國籍航空公司1月營收都繳出亮麗成績，華航（2610）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）單月營收創下歷史新高，長榮航（2618）則較去年12月歷史新高減少0.09億元，仍站上200億元大關，創歷史次高。市場人士表示，今年航空業者的客運票價僅會季節性調整，仍維持高檔，在運能增加、布局新航點下，全年營收不看淡。

長榮航1月營收200.45億 歷史次高

長榮航1月合併營收達200.45億元，年增13.69%，其中，客運營收達137.5億元，創歷史新高，年增10.32%，貨運營收45.3億元，年增33.8%。長榮航1月歐美長程線載客率近90%，日、韓平均載客率超過85%，泰國因免簽利多持續推升赴泰熱潮，載客率超過95%，越南峴港則仍一位難求；而長榮航第二季高雄–大阪航線將增班，4月18日將開航桃園–神戶航線，可望進一步推升營收。

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華航1月合併營收為192.86億元，年增21.12%，創單月新高。1月客運收入為126.24億元，年增16.93%，東北亞航線載客率達90%以上；1月貨運收入52.78億元，年增30.84%，華航2月7日開航全貨機執飛加拿大多倫多，中停美國安格拉治，每週2班次，強化布局北美貨運據點。

星宇航空1月營收42.38億元，年增71%，其中，客運營收37.84億元，年增70%，貨運營收2.92億元，年增101%。星宇航空4月18日將正式開航台北–神戶、台中–神戶航線，西雅圖航線自3月1日起增為每日一班，滿足旅客需求並強化北美轉機市場的競爭力。

虎航1月營收16.92億元，年增31.2%。虎航下半年預計新增2架A320 neo客機，汰舊換新，並透過延長6架租約飛機，靈活應變全球飛機製造商延遲交付的影響。

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