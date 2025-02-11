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經長︰研議用電量大者 電價「加一點」

2025/02/11 05:30

台電千億撥補案遭刪除，是否牽動電價調漲？經濟部長郭智輝表示，應會朝一般民生用電不漲，但用量大者「加一點」來研擬。（資料照）台電千億撥補案遭刪除，是否牽動電價調漲？經濟部長郭智輝表示，應會朝一般民生用電不漲，但用量大者「加一點」來研擬。（資料照）

一般民生用電不調漲 最後均由電價費率審議會決定

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部郭智輝昨表示，赴菲律賓種綠電「絕對不是天馬行空」，台灣既能取得碳權進行交易，也能將剩餘的綠電拉電纜引回台灣，滿足企業對綠電的需求，強調綠電供給「在二○三二年前，絕對是充足」。至於台電千億撥補案遭刪除，是否牽動電價調漲？郭智輝表示，應會朝一般民生用電不漲，但用量大者「加一點」來研擬。

郭智輝表示，鄰國到海外他國種綠電已有案例，例如日本有業者能赴國外種綠電，也能取得碳權買賣，台灣赴日本或是菲律賓投資綠電，一方面可拿到碳權，又能把剩餘的綠電牽電纜線引回台灣。

郭智輝強調，企業「現在不缺電，是缺綠電」，全球趨勢是二○五○年要全面淨零，使用非碳電力，歐洲更要求二○三○年進口產品要全綠電；至於現在很多人在講為何不用核電，主因有二，一是核廢料法令規定嚴格，政府不能在解決核廢料問題前就使用核電，二是核電並非國際共識上認可的綠電，僅是潔淨能源。

2032年前綠電供給充足

郭智輝表示，在綠電面向上，台灣符合聯合國、歐盟的要求，綠電供應「在二○三二年前，絕對充足」。談及美國對綠能支持度消減，轉而投入核能，郭智輝表示，美國能源政策對全球的變動仍要觀察。

另，台電千億撥補案遭刪除，打擊台電財務，郭智輝表示，立法院經濟委員會初審凍結三十億元，到了立法院協商就直接砍掉千億元，很冤枉，台電補貼民生與社福，每賣一度電就虧一塊錢，一年就虧約八、九百億元。

至於是否牽動電價調漲？郭智輝表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰都關切民生照顧面向，應會朝一般民生用電不漲，但用量大者，基於使用者付費原則「加一點」來研擬，但最後都要由電價費率審議會委員憑專業決議，非經濟部決定。

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