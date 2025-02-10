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〈財經周報-投資趨勢〉美國四大雲端服務中心資本支出高達台幣1兆 有利台股

2025/02/10 05:30

美國總統川普拚AI基礎建設，軟銀、OpenAI與甲骨文合資成立星際之門，5年總投資高達5,000億美元，台股供應鏈是重大利多。（路透）美國總統川普拚AI基礎建設，軟銀、OpenAI與甲骨文合資成立星際之門，5年總投資高達5,000億美元，台股供應鏈是重大利多。（路透）

■吳裕良

先前台股開開紅盤（2月3日）股匯市明顯受到川普2.0衝擊，台幣一度盤中大貶接近5角，匯率來到33.158，並創2016年以來的盤中新低，台股期貨也下跌千點，外資更賣超743億元，代表股匯市明顯被負面訊息面影響。主要衝擊來自於關稅戰開打，美國針對加拿大、墨西哥與中國開徵25%、25%與10%，最後只有中國馬上執行。另外更大的衝擊是中國版的ChatGPT，DeepSeek將費城半導體指數一度打下9%，情況十分慘烈。

先有川普見證下，軟銀、OpenAI與甲骨文合資成立一家「星際之門」的公司，將在美國設立AI基礎建設，5年總投資高達5,000億美元或等同於2年美國四大CSP雲端服務供應商的資本支出總和，對台股相關供應鏈是重大利多，預計持續推升台股相關公司的營收與獲利。該計畫中的Arm、微軟、輝達、甲骨文和OpenAI 的第一步是建設10座數據中心，目前第一座已在德州開工。後有DeepSeek打對台，中美交手好不熱鬧。

美4大雲端服務廠商迎戰DeepSeek 台股反而是利多

這次演出班底擴大至墨西哥、加拿大、歐盟，還有台灣。尤其是半導體都潛在或實際加入關稅大戰之際，市場必須同時反應DeepSeek所帶來的潛在硬體資本支出衰退或減少，結果是市場明顯過度反應，實際結果美國四大雲端服務廠商（CSP）全部調高數據中心資本支出迎戰中國的DeepSeek，對於台灣潛在的伺服器減少衝擊反而成為訂單將會持續增加的局面，對台股反而是利多。

川普見證的Stargate 以規模來說是美國的5成或全球的數據中心資本支出將因此增加接近兩成，連續3~5年，每年1,000億美元的額外資本支出，而且在AI軍備競賽中，這可能是一個川普加速現象，也就是會有更多的大型AI參與者將以更大更快速的方式積極推升數據中心。

近期財報季中包括Meta、微軟、谷歌與Amazon的AWS紛紛公佈比市場預期更高的數據中心資本支出為3,200億美元或台幣1兆，規模之大，前所未見，將來都直接將轉換成為硬體的訂單包括伺服器供應鏈、機櫃、機台、電源、散熱當然還有更多晶圓代工龍頭獨家代工的輝達超級繪圖晶片（GPU）Blacekwell。

DeepSeek是一個小型分類的人工智慧機器人與美國ChatGPT的大型人工智慧人工機器人不同，其實輝達內部已在積極發展小型的專業分類人工智慧機器人，這是一個軟體的競爭與硬體不是完全相關。加上美國智慧人工大戰是軟體與硬體同時進行，兩者並非是互相排斥，是相輔相成的關係，台股主要受惠於硬體的發展。

即使台股人工智慧軟體的著墨不多，惟台股軟體相關個股也在股價上有明顯表現，主要是AI時代，網路攻擊大幅增加。

美AI資本支出續走強 台股紅包行情可期

結論︰台股是一個緊密結合著美股與美國主要科技公司包括AI、虛擬貨幣、電動汽車（EV）、低軌道衛星、AI手機、機器人、節能、重電的股市。美國AI資本支出持續走強，台股扮演美國重要科技發展供應鏈的眾多公司持續受惠下，台股紅包行情可以預期之外，預計今年第一季的台股行情也將是正面呈現。現在新增軟體相關的需求下，台股今年預期仍有正面表現。

（作者為聯邦投信投資長）

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