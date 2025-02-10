〈財經週報-國際市場展望〉擔心美國長債跌跌不休？債券投資3妙計 度過市場波動期

美國非投資等級債對利率敏感度較低，適合目前的投資環境。（彭博）

■江常維

2025年才開局就不太平靜。由於美國1月非農就業人數超乎預期，引發市場對於經濟過熱與通膨復燃的憂慮，加上聯準會（Fed）1月利率會議表態，對降息的態度更加謹慎，導致美國10年期公債殖利率居高不下，在4.5%上下徘徊。美國長天期公債殖利率受實質利率牽動，反觀非投資等級債市因為對利率敏感度較低，加上殖利率較具吸引力，更適合目前的投資環境。

不少投資人喜好「持債」度過市場波動，但「持債」也需要精挑細選，如果是選擇美國長天期債券，上下波動的幅度可能相對高於中短天期的券種。從近期數據來看，美國經濟相當具韌性，反映整體商業活動仍相對熱絡。在經濟表現優於預期之下，投資人降低對聯準會後續降息幅度預測，造成自去年9月至今年1月17日期間，聯準會降息幅度1%，但10年期公債殖利率卻反向彈升約1%的情況。

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中短天期公債 有利可圖

事實，依據殖利率曲線布局存續期間，是配置公債的關鍵。因為公債殖利率預估值受實質利率與通膨預估值牽動，在財政赤字、通膨降幅預期不大等因素下，長債殖利率可能難以大幅下滑；不過，在聯準會降息後，中短期利率隨基準利率下滑幅度較大，殖利率曲線已開始陡峭。因此，中短天期公債有望隨著降息利率再收斂，後續表現可期。

自2022年以來債市呈現相對較高的波動，預期今年在眾多不確定影響之下，波動將會延續。不過，非投資等級債券對利率的敏感度較低，近年在抗跌性與波動度相對於美國長天期公債與投資等級公司債出色。雖然非投資等級債券利差已相當收斂，但目前殖利率仍處相對歷史高點，不妨鎖定時機進場。

美國非投資等級公司債券通常是有效率的收益來源之一，許多具吸引力的機會落在美國以外的市場。考量全球非投資等級公司債券市場規模約為美國的兩倍，投資人若能放眼全球，投資機會將比單純聚焦美國市場的策略高出許多。

布局全球的一大優勢在於分散投資組合風險。畢竟，全球各區域所處的經濟週期階段可能截然不同，而同產業的企業也可能面臨不同的利率環境，因此投資機會依個別發債企業與債券而異。基於這樣的分歧發展，投資人得以靈活調整布局，追求理想的曝險水準，必要時亦能加強防禦性。

安心持債 全球配置、多元布局最佳

想要安心持債，債券該如何配置？由於市場波動明顯增加，重押長天期債或單一市場的風險較高。建議投資人以全球配置、多元布局非投資等級債券、投資等級債券、新興市場債券、證券化資產等債種的非投資等級債券基金參與市場，可望兼顧收益與成長，同時管控風險。

（作者為聯博投信固定收益資深投資策略師）

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