〈財經週報-本週熱點〉國銀人民幣存款餘額 11年低檔擺盪

關稅戰開打後，國銀人民幣存款餘額可能持續在11年低點擺盪。（路透）

記者陳梅英／專題報導

中央行銀本週將發布國銀人民幣存款餘額，去年12月人民幣存款餘額首破1,200億元（人民幣，以下省略），創下2013年10月以來逾11年新低，在關稅戰開打後，市場對人民幣後市看法保守，預期國銀人民幣存款餘額也將持續在11年低點擺盪。

根據央行統計，去年12月國銀人民幣存款餘額為1,190.98億元，月減64.55億元，月減額為1年來最大。總計2024年國銀人民幣存款蒸發116.6億元，從2018年迄今已經連續7年減少，7年來減少逾2,000億。

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央行指出，去年12月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額878.93億元、月減33.99億，個人戶與法人戶同步減少。其中，法人戶減少較多，主要是支付三角貿易貨款，以及投資國外股權、債券。

國際金融業務分行（OBU）因法人看好美元定存利率與美元後市，將人民幣轉成美元存款，也月減30.56億元，降至312.05億元。

官員表示，美國經濟表現優於預期，市場預估聯準會（Fed）今年降息步伐可能趨緩，在美元定存利率遠高於人民幣，且近期美元表現相對強勢下，自然受到散戶與法人青睞。

另，財政部將公布1月賦稅實徵淨額。根據財政部統計，去年12月實徵淨額為台幣1,596億元（以下所指皆為台幣），年減89億元或5.3%，2024年實徵淨額3兆7,308億元，較前一年增加2,747億元，並較預算數高出4,972億元，超徵預算數創史上次高，也是連續4年超出預算數。

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