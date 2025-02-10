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去年前十熱門法拍屋 競拍25組起跳

2025/02/10 05:30

2024年全國法拍屋溢價率前十高列表2024年全國法拍屋溢價率前十高列表

前十物件均為住宅

〔記者徐義平／台北報導〕房價飆漲快速，部分自住民眾轉往法拍屋市場跟投資客搶房。根據法拍業者彙整，去年全國競拍封數前十高法拍物件均為住宅，且同場競拍組數為二十五組起跳，除台北市外，其它縣市熱門法拍屋底價均為一二五○萬元以內，更有六筆底價不到一千萬元。

根據寬頻房訊彙整，去年競拍封數最多的法拍屋，坐落在苗栗縣竹南鎮民華街上，為大樓社區的五樓，法拍底價一一五二萬元，吸引四十組人馬競拍，最終拍定底價約一五六○萬元、溢價率逾三十五％。

前十熱門法拍屋中，以嘉義縣太保市的透天底價僅四七八萬元最低，有二十八組人馬競拍，拍定總價近八九○萬元，溢價率逾八十六％。

寬頻房訊分析，前十熱法拍中，有六筆底價低於八○○萬元，其中兩筆更不到五○○萬元，且十筆中有八筆底價在一二五○萬元以內；尤其央行祭出第七波選擇性信用管制之前，房市相當熱，每當法拍屋進入二、三拍，拍賣底價與市場行情有顯著落差時，往往吸引更多想搶便宜的投標者入場。

央行第七波管制 搶拍盛況轉平淡

房市專家何世昌指出，雖然去年前三季法拍屋火燙，但九月央行祭出第七波管制後，數十組搶拍的盛況轉為平淡，除非三拍或價格較甜的物件才能吸引買方出手，而破上拍的情況更已不復見。

另，近幾年房市買氣熱絡，因斷頭落入法拍的物件減少，對比二○二二、二○二三年曾出現超過六十組人馬同場競拍的盛況，去年最多四十組，顯見法拍屋的熱度已經有所遞減。

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