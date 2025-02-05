盤勢分析》中國反擊美關稅 台股反彈遇壓

中國反擊美國關稅戰，台股漲幅收斂。（中央社）

美國將暫緩對加拿大與墨西哥加徵關稅，帶動台股弱勢反彈，昨日由台積電（2330）領軍，加權指數一度上漲逾200點，然而關稅戰、DeepSeek效應的衝擊持續籠罩盤面，AI概念股仍不給力，矽光子（CPO）等族群股價開高走低，午盤過後，中國反擊美國關稅戰，美股期貨跳水，加權指數漲幅快速收斂，終場上漲99.25點，收在22793.96點，成交量約4224億元。

三大法人昨同步賣超台股合計209.7億元，其中外資賣超152.56億元、投信賣超18.14億元、自營商賣超39億元；外資台指期淨空單昨減少2425口，累積外資期貨淨空單約3.4萬口。

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啟發投顧副總容逸燊分析，DeepSeek問世後，AI概念股股價出現分歧，資金從硬體、伺服器端分流轉向軟體，不過今年AI仍是科技主軸之一，只是選股的產業邏輯需調整，另在關稅影響下，未來可能會有轉單效益的產業，像是網通、無人機等；此外要特別注意2月18日將有川普對晶片關稅的政策，對台積電短線將有影響。

統一證券指出，未來台灣也有可能被課徵關稅，預計台股將在半年線至季線附近震盪整理。現階段電子主流類股（如AI概念股、CPO等）籌碼凌亂，傳產股相對抗跌，建議檢視持股，分批布局。（記者卓怡君）

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