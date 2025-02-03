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〈財經週報-商用不動產〉北市三大商圈空置率 來到解封後低點

2025/02/03 05:30

台北市西門商圈去年第四季空置率僅2.65%最低，也是解封後單坪店租破萬元實價最多的區域。（資料照）台北市西門商圈去年第四季空置率僅2.65%最低，也是解封後單坪店租破萬元實價最多的區域。（資料照）

記者徐義平／專題報導

因大巨蛋營運，接連舉辦世界棒球12強，歌手周杰倫、張惠妹等演場會而受惠的忠孝商圈，去年第四季空置率下降至10.06%。（記者徐義平攝）因大巨蛋營運，接連舉辦世界棒球12強，歌手周杰倫、張惠妹等演場會而受惠的忠孝商圈，去年第四季空置率下降至10.06%。（記者徐義平攝）

來台旅客人次逐年回溫，加上商圈周邊新商場與大型建設加持，北市三大一級街邊店商圈跟著復甦。根據商仲業者彙整，去年第四季北市三大街邊店商圈空置率均為疫情解封後新低，其中西門、中山南京商圈空置率不到5%，而忠孝商圈雖然空置率仍約10.06%，但對比三級警戒時空置率動輒15%起跳，閒置店面已經陸續有業者承租。

根據戴德梁行彙整，去年第四季北市三大街邊店商圈，以西門商圈空置率僅2.65%最低，該商圈也是解封後三大商圈中單坪店租破萬元實價最多的區域；空置率第2低則是中山南京商圈約4.03%，也是三大商圈中空置率相對穩定的區域，即便爆發三級警戒，空置率也維持在不到10%的水準。

回顧疫情三級警戒後，西門町、東區忠孝商圈的店面空置率快速攀高，尤其是西門町空置率一度破2成；不過，隨著解封後，國際觀光客逐步回籠，西門町的店面空置率改善也最明顯，去年第四季只有2.65%，等於10間店面僅0.265間閒置。至於東區忠孝商圈即便空置率也有改善，但去年空置率仍為兩位數，為三大商圈最高。

大巨蛋營運 有助降低忠孝商圈店面空置率

不過，戴德梁行估價及顧問服務部及研究部協理李易璇指出，近期因大巨蛋營運，接連舉辦世界棒球12強，歌手周杰倫、張惠妹等演場會而受惠的忠孝商圈，去年第四季空置率下降至10.06%，較前季減少1.61個百分點；且去年8月該商圈更揭露一筆、每月每坪租金單價高達1.2萬元的店租實價。

受惠國際觀光客回籠帶動北市特色商圈商機復甦，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，商圈要熱絡除具有交通優勢之外，也要有大型零售設施，包括影城、百貨、書店等，再加上旅宿業發達、餐飲選擇多樣，其中西門、中山商圈就相當符合上述條件，因此具逆勢突圍的優勢。

相對來說，東區只有忠孝復興站有百貨商圈光環，Bistro98大樓、神旺飯店等，且前敦南誠品的寶豐隆商業大樓等又在重建階段，頓失指標大樓的集客效益，也截斷商業氣氛連貫性，過去中客商機最熱的鐘錶業也不如以往，因此空置率居高不下，黃金大店也跟著黯淡。

內需+外來旅客 三大商圈租金可望續成長

房市專家何世昌認為，疫情解封後店面市場已明顯復甦，消費回溫，新商家進駐意願提高。雖然中山商圈成功轉型，挾著文青、手作等店家吸引消費者，但去年曾出現違規使用的檢舉風暴，遭檢舉店家超過70家。所幸官方提供短期解決辦法、協助商家改善，避免師大商圈滅團危機重現，使得商圈得已維持盛況。由於今年內需景氣仍舊不錯，外來旅客數量又會成長，預料三大商圈租金可望持續成長。

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