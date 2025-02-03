〈財經週報-熱門族群〉川普2.0時代+戰後重建激勵 鋼鐵族群緩步向上

戰後、災後重建題材，激勵鋼鐵族群股價向上。（資料照）

記者林菁樺／專題報導

受到中國低價鋼材傾銷，全球鋼鐵景氣不振。不過，美國總統川普1月20日就任，包括以阿停火、烏俄戰爭有望落幕等「戰後重建」題材，激勵鋼鐵族群股價在農曆封關前表現不俗，由上游中鋼（2002）老大哥帶頭衝，新光鋼（2031）、東和鋼鐵（2006）、大成鋼（2027）等均收復月線。

中鋼帶頭衝 新光鋼、大成鋼收復月線

中鋼去年底因陷入興達海基、台智電爭議，股價一路下挫到最低17.85元，但在美國總統川普就任、以阿停火的災後重建題材激勵原物料族群、加上中鋼去年營運成績單，與前年相當，在低谷的景氣中表現算持穩，龍年封關最後一個交易日，外資雖由買轉賣，但股價仍順利守穩20元，一月中鋼總交易量也飆到49.27萬張，為近4個月新高。

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川普上任前激勵一票鋼鐵股股價向上，且美國洛杉磯野火衝擊大，預料有災後重建需求，大成鋼因有在美國擴廠，且赴美布局通路已久，有在地製造優勢，相對不受美國鋼鐵高關稅衝擊，股價一月最低點來到28.8元後反彈回34.05元，收復所有均線，一月總交易量也達14.7萬張；目前大成鋼也在德州廠擴廠，鋁熱軋產線預計今年底完工。

國內通路剪裁大廠新光鋼則多角化經營，今年主要受惠公共工程、綠能事業貢獻，加上新光鋼善於在鋼市低迷時，分批進場購料，行情反轉後可望擴大利差；新光鋼一月股價在43到47元附近區間震盪，但封關前外資連4買，股價收在47.2元。

中鋼看未來鋼市景氣不再惡化，但何時回溫，仍與美中脫不了關係，包括川普對鋼鐵課高關稅，美國鋼市封閉但會支撐高鋼價；中國則尚待房地產穩定、粗鋼控制，並減少出口外銷等，才得以讓全球鋼市見到曙光。

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