〈財經週報-國際市場展望〉川普2.0時代 政策紅利點燃AI與基建雙主題投資

川普新政對相關產業的可能影響力

■韋音如

近期美國經濟表現強勁，多方面總經數據表現較預期為佳。其中最新公布的2024年第四季財報中，約8%的標普500指數成分股已公布盈利，主要是美國的六大銀行。市場普遍預期2025年納斯達克的利潤將為標普500的兩倍。另一個關注焦點則為川普新政府的上任，預料第二次川普內閣將陸續頒布一系列行政命令，涉及貿易、放寬規管和行業政策等，這將為全球市場增加不確定性，因此建議投資人現階段以多重資產策略來應對後續市場波動。

多重資產策略 應對不確定性

至於投資主題方面，特別看好人工智慧（AI）、基礎建設兩大主題；其原因在於，川普2.0時代的關稅政策對AI產業的衝擊相當有限，因為AI相關供應鏈不僅具備高成長潛力，亦可有效抵禦政策風險，能成為投資人佈局的重要選項。隨著AI技術應用範疇從醫療到金融、製造等領域全面開花，未來幾年AI產業將迎來黃金成長期。

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基礎建設股 將迎來利多

同時，川普上任後預計將擴大基礎建設計畫，放寬石油與天然氣開採限制，推動能源開採、儲存設備和輸配送管線的投資需求，因此能源基礎建設股將直接受惠。另，有鑑於資料中心等科技產業加速發展以及美國製造回流，也將進一步推動電力與水力需求成長，帶動公用事業的穩定成長，預期基礎建設板塊將在川普新政下將迎來利多。

與此同時，在川普新政初期，政策的不確定性可能加大市場波動。建議投資人應將債券納入核心配置，例如將低波動債券納入以參與央行寬鬆政策資金浪潮。歷史數據顯示，在聯準會（Fed）降息後進場布局債券，若將布局時間拉長以時間換取空間，債市有機會締造不錯的表現，即使近期美國10年期公債殖利率上升而使債券價格修正，但全球央行降息潮未改變，透過短存續期間的投資等級債券布局，可降低利率風險並捕捉投資機會。尤其投資人可透過跨區域的多元配置，把握歐美及新興市場的債券收益機會，並減少單一區域經濟風險。

多重資產策略 捕捉市場輪動機會

總歸來說，在2025年，市場的波動性可能會更加大，如何平衡風險和回報，將成為2025年資本市場的一個主要焦點，而在內外部需求挑戰的夾擊下，各地經濟狀況參差以及川普因素讓投資環境暗潮洶湧，投資人可特別關注那些需要加大寬鬆政策的經濟體及市場。不過整體多數新興市場仍充滿機遇，投資人宜謹慎應對，並透過多重資產策略捕捉市場輪動機會，亦必須根據川普2.0新政靈活調整策略，以確保不同板塊能在新政策環境中持續成長，為投資組合提供防禦優勢與長期增值潛力。

（作者為滙豐投信投資長）

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