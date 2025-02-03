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〈財經週報-國際市場展望〉川普2.0時代 政策紅利點燃AI與基建雙主題投資

2025/02/03 05:30

川普新政對相關產業的可能影響力川普新政對相關產業的可能影響力

■韋音如

近期美國經濟表現強勁，多方面總經數據表現較預期為佳。其中最新公布的2024年第四季財報中，約8%的標普500指數成分股已公布盈利，主要是美國的六大銀行。市場普遍預期2025年納斯達克的利潤將為標普500的兩倍。另一個關注焦點則為川普新政府的上任，預料第二次川普內閣將陸續頒布一系列行政命令，涉及貿易、放寬規管和行業政策等，這將為全球市場增加不確定性，因此建議投資人現階段以多重資產策略來應對後續市場波動。

多重資產策略 應對不確定性

至於投資主題方面，特別看好人工智慧（AI）、基礎建設兩大主題；其原因在於，川普2.0時代的關稅政策對AI產業的衝擊相當有限，因為AI相關供應鏈不僅具備高成長潛力，亦可有效抵禦政策風險，能成為投資人佈局的重要選項。隨著AI技術應用範疇從醫療到金融、製造等領域全面開花，未來幾年AI產業將迎來黃金成長期。

基礎建設股 將迎來利多

同時，川普上任後預計將擴大基礎建設計畫，放寬石油與天然氣開採限制，推動能源開採、儲存設備和輸配送管線的投資需求，因此能源基礎建設股將直接受惠。另，有鑑於資料中心等科技產業加速發展以及美國製造回流，也將進一步推動電力與水力需求成長，帶動公用事業的穩定成長，預期基礎建設板塊將在川普新政下將迎來利多。

與此同時，在川普新政初期，政策的不確定性可能加大市場波動。建議投資人應將債券納入核心配置，例如將低波動債券納入以參與央行寬鬆政策資金浪潮。歷史數據顯示，在聯準會（Fed）降息後進場布局債券，若將布局時間拉長以時間換取空間，債市有機會締造不錯的表現，即使近期美國10年期公債殖利率上升而使債券價格修正，但全球央行降息潮未改變，透過短存續期間的投資等級債券布局，可降低利率風險並捕捉投資機會。尤其投資人可透過跨區域的多元配置，把握歐美及新興市場的債券收益機會，並減少單一區域經濟風險。

多重資產策略 捕捉市場輪動機會

總歸來說，在2025年，市場的波動性可能會更加大，如何平衡風險和回報，將成為2025年資本市場的一個主要焦點，而在內外部需求挑戰的夾擊下，各地經濟狀況參差以及川普因素讓投資環境暗潮洶湧，投資人可特別關注那些需要加大寬鬆政策的經濟體及市場。不過整體多數新興市場仍充滿機遇，投資人宜謹慎應對，並透過多重資產策略捕捉市場輪動機會，亦必須根據川普2.0新政靈活調整策略，以確保不同板塊能在新政策環境中持續成長，為投資組合提供防禦優勢與長期增值潛力。

（作者為滙豐投信投資長）

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