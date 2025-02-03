回敬川普關稅 加對美3.5兆產品開鍘

報復美國徵收二十五％關稅，加拿大總理杜魯道（中）表示，將對總值一五五○億加元的美國進口商品徵收二十五％關稅。左為外長趙美蘭、右為財長勒布朗。（法新社）

墨西哥也將祭出關稅等報復措施 中國稱將訴諸WTO

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普二月一日發布行政命令，對加拿大、墨西哥進口商品徵收二十五％關稅，對中國進口產品加徵十％關稅，四日生效，立即引發三國政府不滿，並祭出報復措施。其中，加拿大總理杜魯道表示，將對總值一五五○億加元（約一○六七億美元、三．五兆台幣）的美國進口商品徵收二十五％關稅。

法國外貿銀行（Natixis）高級經濟學家吳卓殷表示：「此舉標誌了新階段的貿易戰，鎖定多個國家，包括盟友和中國，以滿足美國的經濟和地緣政治政策目標。」

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根據川普行政命令，美國將對加拿大和墨西哥進口商品徵收二十五％關稅，但對加拿大進口能源商品僅徵收十％關稅，以減輕美國汽油和取暖用油的上漲壓力；美國也將對中國進口商品加徵十％關稅。

300億加元商品 4日生效

對此，杜魯道表示，加拿大將對總值一五五○億加元的美國進口商品徵收二十五％關稅，其中，三○○億加元商品的關稅將於四日生效，另外一二五○億加元商品則將在二十一天內生效，以讓加拿大企業和供應鏈尋找替代方案。

杜魯道強調美加聯盟的長久歷史，並稱「若川普總統想要啟動美國的新黃金年代，最好的方法就是與加拿大合作，而非懲罰加拿大」，並向美國人直言，川普的舉動會對美國人造成「真正的」後果。

墨西哥總統薛恩鮑姆則在X平台發文宣布，已命令該國經濟部長祭出包括關稅和非關稅等措施，就川普對墨西哥商品徵收關稅進行報復，以維護墨西哥的利益，並拒絕華府有關墨西哥政府與販毒集團結盟的指控，稱這類說法是「造謠中傷」，強調墨西哥並不想與美國對抗，而是尋求雙方合作與對話。

中國商務部發言人指出，美方單邊加徵關稅的作法，嚴重違反世貿組織（WTO）規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞；對於美方錯誤的做法，中方將向WTO提起訴訟，並將採取相應反制措施，堅定維護自身權益。

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