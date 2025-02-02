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台積當靠山 市值型ETF報酬狠甩高股息

2025/02/02 05:30

市值型ETF狠甩高股息市值型ETF狠甩高股息

記者高嘉和／專題報導

龍年可說是高股息ETF（指數股票型基金）最瘋狂的一年，國內股票型ETF規模光二○二四年就翻倍暴增一．三兆元，受益人數前五多全數被高股息ETF包辦；但若從含息報酬率來看，整體加權股價指數漲幅達三十二．二％，而市值型ETF龍頭的○○五○（元大台灣五十）達四十八．六七％，光是投資台積電當「靠山」，報酬率就遙遙領先一票高股息ETF。

0050含息報酬率達48.67％

根據投信投顧公會統計，境內發行的各類基金中，ETF有如「吸金巨獸」，從二○二○年底規模約一兆七三七六億元，二○二四年底已膨脹到六兆三八一八億元，其中國內股票型ETF更從二六一六億元暴增到二兆七一三七億元，胖了快十倍，而跨國債券型ETF也從一兆二五八七億元大增至三兆餘元；相較起來，封閉型的國內股票型基金僅從二七四七億元增至四九二一億元，增加不到一倍。

在低利率時代，打著高股息名號的ETF產品，從季配進化到月配，往往能吸引定存或存股族目光，成立不到二年的○○九二九（復華台灣科技優息）、○○九四○（元大台灣價值高息），最瘋狂時受益人數都逼近百萬，飛快地超車成立逾二十一年的○○五○。

配息雖屬於投資效益的一部分，但卻無法與高報酬畫上等號，如同之前一度引發話題的南非幣計價的投資商品，雖年化配息率可達二十％到三十％，但本金虧損卻遠大於配息，賺了股息卻賠了價差。

若從「含息報酬率（配息加資本利得／利損）」來看，二○二四年台積電含息報酬率達八十三．六％，推升加權股價指數含息報酬率達三十二．三％，市值型的○○五○因重押台積電，含息報酬率達四十八．六七％；反觀高股息ETF，因受限於追逐股息殖利率與成分股買低賣高的資本利得價差，多捨棄台積電，含息報酬率僅約三％到十七％，不僅輸給大盤、也遠遠不如市值型ETF。

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