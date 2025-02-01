〈財經週報-風雲人物〉泰勒絲 時代巡演落幕 進帳逾20億美元

泰勒絲的粉絲展示「友誼手環」。 （美聯社）

編譯魏國金／特譯

泰勒絲在巴黎巡演時的風采。（法新社）

2023年3月在疫後人心的熱望下，美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）展開了她的時代（Eras）巡迴演唱會。2024年12月初，在全球51座城市舉行152場演唱後，這場漫長的巡演終於落幕。

卡車駕駛每人獎金10萬美元

美國有線電視新聞網（CNN）報導，泰勒絲的巡演以提振在地經濟、破紀錄的觀眾人數為人津津樂道。在西雅圖，她的粉絲造成相當於芮氏規模2.3的地震。她還因一口氣給50名器材卡車駕駛每人10萬美元（台幣近330萬元）獎金而上了媒體頭條。

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根據美國旅遊協會數據顯示，在美國，泰勒絲粉絲（Swifties）的支出相當於足球迷花在超級盃足球賽費用：在旅行、食宿與商品上平均花費1,300美元（台幣4.3萬元），然而超級盃只是一場賽事與兩週的行銷，而泰勒絲的巡演是以5個月的時間，橫跨23座城市、62個夜晚的活動。

粉絲平均花費1300美元

Question Pro公司估計，泰勒絲的粉絲在美國支出約50億美元（台幣1,646.37億元），但這只是計算直接支出，如果考慮非直接支出以及無票群眾在演唱會場外的消費，該金額可能超過100億美元（台幣3,293億元）。

然而如此的消費力僅是「泰勒絲效應」的一部分。泰勒絲的粉絲往往延長在演唱會舉辦城市的停留時間，因此進一步增加地方收入。加州就業與經濟中心指出：「這些演唱會對於仍受疫情影響的在地旅遊業與市中心產生了重大的振興作用」。

在舉辦兩場演唱會的匹茲堡，週末的飯店住房率創疫後新高紀錄，並為史上第二高的週末住房率。泰勒絲的巡演將飯店的平均每日住房費用提高至309美元（台幣1.02萬元），該城市從觀眾獲得4,600萬美元（台幣15.15億元）的直接支出，當中83%的觀眾並非在地人。

根據加州就業與經濟中心的估算，泰勒絲在洛杉磯6個夜晚的演出增加了3,000份就業機會，以及1.6億美元（台幣52.68億元）的地方收入。在時代巡迴演唱會抵達洛杉磯前，飯店的工作較疫情前最高水準減少了約15%。而在紐奧良，約80%至90%觀眾是外地人，估計演唱會的經濟影響約2億美元（台幣65.85億元），這還不包含餐廳、飯店與其他旅遊方面的支出。

演唱會電影 全球票房3200萬美元

在為期21個月的巡演期間，泰勒絲發行了3張專輯：《折磨詩人俱樂部》（The Tortured Poets Department），以及兩張重新錄製的《Taylor’s Version》。該巡演也催生了她的賣座電影《泰勒絲：時代巡迴演唱會》（Taylor Swift：The Era Tour）。該電影於2023年首映，在美國與加拿大首個週末票房達9,600萬美元（台幣31.6億元），全球則達3,200萬美元（台幣10.54億元）。

時代巡迴演唱會的官方收入尚未公布，但預估將進帳超過20億美元（台幣658.55億元），成為史上收入最高的巡迴演唱會，目前的紀錄保持人是艾爾頓．強（Elton John）的《告別黃磚路》（Goodbye Yellow Brick Road）巡演締造的9億美元（台幣296.35億元）收入。

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