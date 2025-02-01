〈財經週報-風雲人物〉黃仁勳每天閱讀員工電郵 掌握一手資訊

黃仁勳喜歡在公共會議室裡工作。（法新社）

編譯盧永山／特譯

黃仁勳每天早上都會瀏覽員工電郵，了解一些透過其他管道可能無法得到的意見。 （路透）

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）市值已突破3兆美元（台幣97.2兆元），一度擠下蘋果，成為全球市值最高的企業，這得歸功於執行長黃仁勳獨特的管理方式。《巴倫週刊》（Barron’s）專欄作家金泰（Tae Kim）近日在出版的新書《輝達之路》（The Nvidia Way）中透露，黃仁勳每天閱讀員工電郵，以確切掌握公司最新脈動，以及了解一些透過其他管道可能無法得到的意見。

員工電郵 了解其他管道無法得到意見

《華爾街日報》摘錄《輝達之路》的內容指出，現年61歲的黃仁勳每天早上都會瀏覽一遍電郵信箱，看看當天需要閱讀的最重要的100封電子郵件。週日晚上，更會給自己倒一杯最喜歡的蘇格蘭威士忌，然後讀更多電郵。

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幾十年來，輝達員工一直保持著向黃仁勳發送T5T郵件（Top-5 Things，最重要的5件事）的習慣，其中包括他們正在做什麼，想什麼，在各自的領域注意到了什麼。而黃仁勳幾十年來也一直在閱讀這些郵件，每一封都看。他說：「只要你發，我就會讀。」

黃仁勳閱讀這些電郵既是為了掌握公司脈動，也是想百分百地確保自己能夠了解到一些可能透過其他管道無法得到的意見。

事實上，早在黃仁勳的初創公司透過銷售AI晶片而崛起為一家上兆美元的公司之前，早在矽谷奉他為哲學王之前，甚至早在他擁有整整一衣櫃的黑色皮夾克之前，他就已經開始這麼做了。多年來，T5T郵件已經成為黃仁勳實現層級結構扁平化的重要方法，也成為整個公司的一種組織原則。

黃仁勳30幾年前創辦了輝達，如今其市值已同蘋果和微軟不相上下，並且是過去10年標普500指數中表現最好的成分股，這不僅是因為輝達的晶片，輝達之所以能取得超出所有人想像的成功，還因為輝達有一位富有魅力的領導人。

金泰在《輝達之路》中就寫道，黃仁勳的管理風格在美國企業界獨樹一幟，輝達的成功既源於他的商業天賦，也歸功於他構建企業的巧妙方式，這是一種「獨特的組織設計和工作文化」，讓輝達得以像他所說的那樣光速前進。

愛用台灣白板

金泰在書中寫道，黃仁勳不喜歡把自己關在私人辦公室裡，而是喜歡在公共會議室裡工作。他最喜歡在白板前思考，使用白板的頻率很高，因此他有個特別中意、只在台灣銷售的白板筆品牌。

金泰在書中寫道，黃仁勳是靠閱讀T5T郵件做到這點的。T5T郵件的起源是要解決一個出人意料的棘手問題，他對組織擴大後滋生的官僚風氣深惡痛絕，但隨著他的初創公司不斷發展壯大，他需要透過某種手段掌握輝達的內部情況，確保每個人都知道自己最該做什麼。

事實證明，這比在一塊矽晶圓上蝕刻幾十億個晶體管還要難。一般來說，文件在呈送給執行長（CEO）的過程中會被層層稀釋，等送到CEO桌上已經過度簡化了。黃仁勳對這些文件不屑一顧，也不相信一本正經的戰略規劃或狀態報告。

反饋管道 基層員工意見能上達

黃仁勳去年表示，「狀態報告到你手裡已經乾巴巴了，裡面幾乎沒有資訊量」，他不想看那些被管理層處理過的資訊，而想看一手資訊。

為了解決這個問題，黃仁勳要求輝達各個級別的約3萬名員工，定期向他們的團隊和高管發送電子郵件，甚至他也能查閱這些郵件。黃仁勳也確實是這樣做的，而且每天如此，這些郵件通常很短，只包含幾個要點，他只看一眼就能了解輝達內部正在發生的事情。

T5T郵件成了黃仁勳至關重要的反饋管道，讓他能了解到在基層員工中顯而易見、但高管層卻一無所知的的趨勢。黃仁勳受訪說：「我想捕捉到微弱的信號。接收強烈信號並不難，但我想在信號還很微弱的時候就捕捉到它們。」

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