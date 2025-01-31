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〈財經週報-職場話題〉住飯店要自備牙刷 飯店禁用一次性備品

2025/01/31 05:30

飯店不得提供容量小於180毫升之液態盥洗及保養用品，業者指出，會在官網以及旅客訂房時特別提醒。（資料照）飯店不得提供容量小於180毫升之液態盥洗及保養用品，業者指出，會在官網以及旅客訂房時特別提醒。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

環境部今年1月1日實施「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，也就是觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業不得提供容量小於180毫升之液態盥洗及保養用品。國內觀光飯店業者指出，會在官網以及旅客訂房時特別提醒，目前旅客配合度都非常高。至於成本是否會增加，飯店業者表示，由於飯店是採浮動房價，且備品有使用量上的差異，因此目前較難估算其在客房成本佔比。

較難估算成本是否會增加

台北晶華（2707）指出，客房內的沐浴用品已於2024年6月起全面改用環保大瓶裝設計，同時從今年1月1日起，飯店已不再提供一次性客房洗漱用品，工作人員會在訂房成功後，以及入住前以文字及口頭提醒旅客自備洗漱用品。因此，客人普遍都表示可以配合及接受。

寒舍（2739）旗下包括台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店與寒居酒店，自2024年4月起，已在官網公告此政策，並透過多種管道積極宣導，因此房客對此政策的反應普遍正面，許多旅客表達支持，並主動配合攜帶自用備品，顯示出對環保理念的高度認同。

台北君悅自今年1月1日起即配合政府政策執行，包括客房內不供應一次性備品、加裝備品層架放置大瓶裝清潔沐浴和乳液，取消小包裝的供應模式，台北君悅表示，總體而言，多數旅客皆能配合政策實行。

台北萬豪酒店沐浴備品已於2022年即完成全館換裝360ml大瓶裝，2024年亦完成360ml大瓶裝乳液換裝，且在政策實施日期的一個月前在官網、訂房確認信與各相關平台公告，以提醒旅客自備個人衛生用品，實施至今旅客多反映正向且認同。

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