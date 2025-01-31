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〈財經週報-職場話題〉外食市場商機俏 連鎖餐飲業搶人拓店

2025/01/31 05:30

瓦城集團2025年目標是雙位數展店，以瓦城及時時香為主要發展品牌，今年預計釋出超過500個職缺。 （記者楊雅民攝）瓦城集團2025年目標是雙位數展店，以瓦城及時時香為主要發展品牌，今年預計釋出超過500個職缺。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

鼎泰豐2月8日將展開今年第一場徵才活動，將招募150個職缺。 （記者楊雅民攝）鼎泰豐2月8日將展開今年第一場徵才活動，將招募150個職缺。 （記者楊雅民攝）

看好台灣外食市場成長潛力，各大連鎖餐飲業新年之始即啟動搶人大作戰，預估各大上市櫃連鎖餐飲業者，開春第一波即釋出超過3,000人的職缺。

以小籠包聞名的鼎泰豐，2月8日將展開今年第一場徵才活動，將招募150個職缺，包括外場服務人員50名、收銀人員20名、點心學員10名、廚師15名、餐廳整理員5名、傳菜和洗碗人員30名、以及計時人員20名。

王品招募1,200名 燒肉、火鍋業態為主

王品（2727）集團深耕台灣市場，今年將加速拓點，喊出無經驗可，今年預計釋出1,200名職缺，招募職缺以燒肉、火鍋業態為主。

旗下聚日式鍋物、青花驕、和牛涮、嚮辣、尬鍋等鍋物品牌，預計招募100名內外場儲備幹部、儲備店長、主廚。

國民平價火鍋「石二鍋」及「12mini」今年也是展店重點品牌，挾著全台皆有密集據點的優勢，可提供求職者就近工作的便利，將招募具有餐飲值班幹部經驗的求職者。

瓦城500個職缺 築間再招募500名

瓦城（2729）集團2025年目標同樣是雙位數展店，以「瓦城」及「時時香」為主要發展品牌，因應集團持續展店需求與快速發展，今年預計釋出超過500個職缺，包含餐廳主管、儲備主管、廚師，以及外場正兼職服務夥伴等職位。

築間（7723）餐飲集團近2年持續擴張市場版圖，旗下餐飲品牌已擴增至13個，全台門市總數接近200家，包括酸菜魚、燒肉、韓國料理、麻辣火鍋等多元類別，為加速拓點，今年預計再招募500名職缺。

以韓式料理聞名的豆府（2752）餐飲集團旗下7大品牌總店數已達84家，今年將朝百家門市目標邁進，包含涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙、姜滿堂與帕泰家都將持續拓點，今年也規劃擴大徵才450人。

燒肉龍頭乾杯（1269）集團搶攻年後轉職旺季人才，也宣布2025年全年預計招募300名員工，同時提供乾杯大學、靈魂洗滌假、體能計畫等獨特的幸福福利，搶攻人才。

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