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川普砲火四射 美消費者樂觀情緒消退

2025/01/30 05:30

研究機構世界大型企業聯合會（Conference Board）最新公布的調查顯示，美國消費者信心連續第二個月減弱。（彭博資料照）研究機構世界大型企業聯合會（Conference Board）最新公布的調查顯示，美國消費者信心連續第二個月減弱。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕研究機構世界大型企業聯合會（Conference Board）最新公布調查顯示，美國消費者信心連續第二個月減弱，反映出川普總統第二任期開始之際，美國消費者對當前和未來狀況的樂觀情緒消退，並預期通膨將再度上升。

世界大型企業聯合會指出，美國一月消費者信心指數下跌五．四個百分點至一○四．一，較華爾街日報對經濟學家所做調查的預估一○六更糟。世界大型企業聯合會表示，這項衡量消費者預期的指數（根據他們對收入、商業與就業市場狀況的短期展望）有所下降，但仍高於預期經濟將衰退的門檻；事實上，預計未來十二個月美國經濟將衰退的消費者比例，仍穩定位於低點附近。

世界大型企業聯合會首席經濟學家彼得森（Dana M. Peterson）表示：「自二○二二年以來，消費者信心一直在相對穩定的狹窄區間內橫向整理，今年一月也不例外。」

然而，組成該指數的五大要素一月均有所下降，要素之一的消費者對當前狀況的樂觀評估消退，另一要素的對未來就業前景悲觀情緒也捲土重來。美國消費者信心減弱，主要由五十五歲以下消費者帶動，而五十五歲以上的消費者信心略有上升。

調查顯示，在川普新政府上任之際，消費者對自己的未來狀況持謹慎態度；而在本週聯準會（Fed）會議之前，美國消費者對今年平均通膨的預期從十二月的五．一％升至五．三％。

儘管如此，美國消費者仍然對股市持樂觀態度，儘管比二○二四年底略有下降；彼得森表示，逾半的美國消費者預期今年股市將繼續上漲。

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