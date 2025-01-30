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扛住川普壓力 Fed估暫停降息

2025/01/30 05:30

美國聯準會（Fed）週三例會後預料將暫停降息。（路透資料照）美國聯準會（Fed）週三例會後預料將暫停降息。（路透資料照）

將評估川普政策對經濟影響 以爭取更多選項降低通膨

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）在週三例會後，預料將暫停降息，以讓自己有更多時間降低通膨，並評估川普政府的政策會如何影響經濟；此外，在川普關稅威脅下，加拿大央行週三會後，預計連續第六次降息，把基準利率降至三％。

美經濟強勁 通膨超預期僵固

這次暫停降息將是Fed從去年九月起連三次降息後首見，這三次降息Fed總共將基準利率調降一個百分點，使利率來到四．二五％至四．五％；Fed數名決策官員先前就表示，由於最新公布數據顯示，美國經濟依舊強勁，通膨比預期更加僵固。Fed偏好的通膨指標的個人消費支出價格指數（PCE）預計在三十一日發布。

安永首席經濟學家達科（Gregory Daco）表示：「他們將會跳過一次降息，但他們想盡可能保留更多選項，以在今年進一步調整聯邦資金利率。」

Fed主席鮑爾在會後記者會肯定會被記者提問，他和同僚們如何把川普的政策和擬議計畫納入他們的經濟展望中；Fed要等到三月例會後，才會公布更新經濟預測，但在去年是二月會議紀要中，許多決策官員都預測川普潛在的經濟計畫，已導致通膨上行風險增加。

放慢降息速度 甚至減少次數

達科指出，投資人也想聆聽鮑爾對所謂「中性利率」的更多看法。過去一年，決策官員一直在調升中性利率的預估，如果更多決策官員認為目前利率水準已接近中性，將意味了Fed不僅會放慢降息速度，甚至會減少降息次數。

鮑爾也可能會被問到，如何回應川普最近要求Fed立刻降息的言論。在川普首次總統任內，鮑爾對川普的貨幣政策發言不是轉移話題就是予以忽視，但這次川普在就任一週就對利率政策發言，顯示鮑爾在川普新政府將面臨比從前更大的壓力。

摩根大通首席美國經濟學家費洛里（Michael Feroli）表示：「Fed必須因應川普試圖影響貨幣政策的努力，本週的會議將是Fed面臨動盪一年的開始。」

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