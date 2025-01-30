〈財經週報-蛇年房市〉全球房價不弱 中產階級嘆買不起房

全球各國的房價居高不下，不少年輕人無力買房和租房住，返家與父母同住，甚至移居外國。 （法新社）

編譯盧永山／特譯

台灣房價節節上漲，令許多年輕人和無殼蝸牛大表不滿。不過，根據《華爾街日報》的報導，從美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭到愛爾蘭，全球各國的房價居高不下，已成為共通現象，迫使不少年輕人返家與父母同住，甚至移居外國，因無力買房和租房而流落街頭者也變多。

新建案不足 薪資成長幅度追不上房價

報導說，困擾美國年輕人10年的負擔不起房價的危機，如今已蔓延至歐洲、亞太國家的許多大城市。其共同點是：就業強勁成長，住房需求上升，但新建案不足，導致房價和租金上漲速度快於薪資增速。

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國際貨幣基金（IMF）發布的研究顯示，從全球來看，與2008年次級房貸危機爆發前相比，如今住房的可負擔性更低了。這項研究比較了40國的家庭收入中位數與購買一套平均價格水準的住房所需的收入。

由此產生的房價負擔不起危機，不僅衝擊貧窮勞工和中產階級勞工的生活水準，加劇財富不平等，甚至激化了政治緊張。

倫敦政經學院經濟學家希爾伯（Christian Hilber）表示：「令人驚訝的是，房價漲幅排名在前的國家都是大英國協國家，他們都複製了英國限制性規劃體系的一些作法。」經濟合作暨發展組織（OECD）的數據顯示，在截至2021年的50年裡，全球房價漲幅最大的國家是紐西蘭、英國、加拿大、澳洲和愛爾蘭。

在加拿大卑詩省首府溫哥華，2024年春季房價中位數為110萬加元（台幣2,500萬元），是家庭收入中位數的17倍，而在2000年代初期為10倍。加拿大另類政策中心（CCPA）2024年9月發布的報告顯示，截至2023年的10年間，卑詩省的人口增加19%，但住房建設步伐落後，主要因為建築成本升高。在房價急漲下，加拿大已禁止外國人買房。

建築成本上漲 雪梨房價攀升居民收入12倍

在澳洲雪梨，由於建築成本不斷上漲，建商不得不暫停許多建案，2019年房價為居民平均收入的9倍，到2024年年初，房價已攀升至居民平均收入的12倍。

雖然房價上漲讓現有的房主變得富有，但也推高新買房者每月的房貸，進而推高了租金，部分原因是越來越多人無力買房。在美國、英國和愛爾蘭在內的許多國家，首次購屋者的平均年齡都在迅速上升。根據哈佛大學住房研究聯合中心的數據，2022年美國有半數家庭將至少30%收入用於支付房租和水電費，這個比例創下歷史最高。

愛爾蘭成年人逾半與父母同住

根據1份受愛爾蘭政府委託編撰的報告，2022年年齡介於20治34歲的愛爾蘭成年人中，有59%與父母同住，高於10年前的38%，增幅居歐洲主要國家之首。

許多年輕人正在搬離愛爾蘭。儘管愛爾蘭失業率很低，但截至2024年4月的12個月裡，愛爾蘭移居國外的人數創9年來最高。愛爾蘭政府最近的1份報告稱，無家可歸的現象增加了，一定程度上是因為租金上漲，以及政府補貼的社會住宅建設不足。

加拿大、英國、澳洲、德國和南韓的政府正試圖透過放寬規定來促進住房的建設，例如開放未開發的土地用於蓋房。但英國智庫CPS的住房研究部門主管休斯和倫敦政經學院經濟學家希爾伯指出，個國政府受到地方法規的阻撓，這些法規偏向現有房主而非租屋者，房主們更常利用這些法規來阻止開發，因為他們擔心自己的房產貶值、道路和交通變得更雍塞等風險。

愛爾蘭政府正透過既有的社會住宅和現金補貼來協助支付房租。不過，高昂的住房成本已在愛爾蘭社會引發不滿，並使一些政黨以此提出政治訴求。

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