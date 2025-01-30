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〈財經週報-蛇年房市〉蛇年商用不動產 川普上任產業鏈實質需求更多

2025/01/30 05:30

蛇年會在壽險業者投資門檻下調、自用端積極投入、建商協同專業顧問的同步開展下，形成交易、招商、推案共振的熱況。 （記者徐義平攝）蛇年會在壽險業者投資門檻下調、自用端積極投入、建商協同專業顧問的同步開展下，形成交易、招商、推案共振的熱況。 （記者徐義平攝）

記者徐義平／專題報導

國內經濟穩定成長，企業擴廠、自用需求仍高，加上資金仍充沛，因此部分建商在蛇年拉高商辦案推案比重，而多數外商商仲仍看好蛇年商用不動產自用與擴廠需求，尤其廠辦、廠房及倉儲物流等實質需求會更多。

根據第一太平戴維斯統計，去年全國大型商用不動產交易總額金額高達1,623億元、年增14%，年度交易總額寫下近10年來第2高紀錄，僅次於2021年的1,769億元；而且，工業不動產表現相當亮眼，廠房與廠辦的交易金額合計突破千億元、高達1,158億元。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，科技業是去年商用不動產最重要的買家，尤其是半導體產業。展望蛇年，在AI科技應用帶動，以及美中科技壁壘升溫的情況下，台灣在全球科技產業的關鍵地位可望保持，科技業的購置動能將可延續。

科學園區車程半小時內 工業地產將受惠

她表示，包括主要科學園區內與周邊車程30分鐘以內的工業土地、工廠、廠辦與物流倉儲都將受惠，尤其多家壽險業者早在去年就大舉布局物流倉儲，包括國泰人壽、台新人壽、全球與南山人壽等壽險業，分別購置桃園與台南的物流倉儲或工業土地進行開發。

丁玟甄預期，蛇年商用不動產主力買盤仍以自用當道，特別是科技業。另外，壽險業者在蛇年也轉為積極，不僅最低投報率計算方式的變動，提供壽險業者投資更多彈性，銀行放貸資金持續緊縮，也讓保險業等現金買家有更多的談判空間。

川普2.0帶動供應鏈重組 創造商用不動產需求

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，AI產業革命，加上「川普2.0」預期會帶動另一波供應鏈重組的熱潮，更創造商用不動產實質需求及弱勢產業、企業換牌出場的快速輪動。

他指出，供不應求的現象甚至衍生到營運需求端，像是三井不動產、金仁寶、鴻海（2317）等，直接跳入地上權、聯合開發案等。

房市專家何世昌指出，各個產業景氣落差懸殊，AI科技產業勃蓬發展，將會是市場主力買家之一；而其他產業卻是幾家歡樂幾家愁，可能出現拋售廠房套現求生的情況。

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