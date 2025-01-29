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賺飽了沒差？ 4成賣屋民眾 獲利35%繳稅

2025/01/29 05:30

（資料照）（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕根據最新統計，二○二四年前三季適用個人房地合一稅課徵稅額的賣屋屋主高達十．五六萬件，其中被認定為五年內短期交易件數達四．二二萬件、占比近四成，另二年內買賣遭課稅件數也將近二萬件、占比近十九％。房產業者分析，主因是去年房市交易熱絡，加上積累相當可觀的房價漲幅，促使不少屋主選擇賣房獲利了結。

漲幅可觀 選擇賣房獲利了結

根據財政部統計，去年前三季，房地合一稅適用短期交易稅率三十五％、四十五％的賣屋民眾，合計貢獻稅收金額達三○八．七五億元，相當於一個年度的中央擴大租金補貼經費。

其中適用稅率四十五％件數近二萬件、貢獻稅收約一一七．七二億元，若以四十五％回推獲利金額，高達二六一．億元；稅率三十五％有二．二二萬件、貢獻稅收金額逾一九一億元，若回推五年內短期賣屋民眾的帳面獲利金額更逾八百億元。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛分析，過去二年房價漲幅驚人，尤其入手時間在二○二二年「平均地權條例」修正案上路前，可順勢結算獲利、賺到最高停利點，而去年下半年限貸氣氛轉濃，屋主看淡後市，甚至需要提前處分、換現，以支應交屋的資金缺口。

房地合一稅二．○雖將適用短期高稅率的時間拉長，但信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，短期有明顯獲利或預售屋交屋重新起算時間的民眾，當試算獲利繳納重稅後，若獲利可觀還是會選擇直接出場，這也是五年內賣屋件數占比相當高的主因。

他指出，房地合一稅的政策目的主要還是要抑制短期炒作行為，並非想要課到最多稅金為主，只是這波房價上漲力道強，相形之下，還是得靠中央銀行直接鎖上資金水龍頭更立即有效。

房市專家何世昌說，短期交易比例通常隨著房市景氣盛衰而改變，每逢房價大漲年度，屋主獲利了結的心態濃厚，造成短期交易比率容易上升；反之當進入跌勢，賣屋可能出現虧損，短期成交比例會顯著下滑。從經驗來說，短期買賣虧損機率稍高，長期持有才有更大的增值空間。

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