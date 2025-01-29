龍年賣屋賺爆 前3季獲利逾2558億

2024年龍年賣屋獲利驚人，前3季全國賣屋民眾帳面獲利推估達2558．5億元。（資料照）

去年近8成賣屋屋主 平均帳面獲利百萬起跳

〔記者徐義平／台北報導〕去年龍年賣屋獲利驚人，若以各種稅率回推，光二○二四年前三季全國賣屋民眾帳面獲利推估達二五五八．五億元；且去年近八成賣屋民眾平均帳面獲利金額推估百萬元起跳，若適用自住優惠稅率十％及免稅額四百萬元，以該稅率賣屋民眾、每位平均帳面獲利金額更逾七百萬元。

適用自住優惠 估均賺逾7百萬

根據財政部最新發布，去年個人房地合一稅稅收金額達六八四．三億元，較二○二三年多出二六五億元、年增幅達六十三．二％，創二○一六年該稅制上路以來年度稅收新高。

請繼續往下閱讀...

去年前三季被課徵個人房地合一稅件數達十．五六萬件，若以每季平均超過三．五萬件推估，全年課徵件數估逾十四萬件；再觀察去年前三季各稅率課徵件數占比，以二十％件數最多，約三．六九萬件、占比近三十五％，即去年平均二．八六件中，就有一件是持有滿五年才賣房。

房產業者指出，其實只要多持有一年、超過五年，就有機會取得自住優惠稅率十％及免稅額四○○萬元的機會，但前提是需設籍且連續住滿六年；不過，去年前三季適用該自住優惠稅率僅○．二八萬件、占比僅二．六五％，凸顯去年賣房被認定為非自住的比率相當高。

再以各稅率級距課徵稅額推估平均獲利金額，其中二年內短期買賣、適用四十五％，推估每位賣屋民眾平均帳面獲利金額超過一三○萬元；若適用三十五％、推估平均獲利金額二四五萬元起跳；適用二十％，推估平均獲利逾四○八萬元；至於適用自用優惠稅率十％，推估每件平均帳面獲利超過七二五萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波房價漲幅實在太驚人，去年逢高賣屋民眾等於將疫情後飆漲的房價獲利完整放入口袋；房市專家何世昌也說，因台灣房價漲多跌少、且民眾持有房屋時間普遍增加，使得售屋獲利隨之翻升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法