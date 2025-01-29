看問題》台日韓AI算力圍堵網 美不能輸掉關鍵盟友

國科會學者張智程指出，比起冷戰時代，美國更沒有輸掉東北亞盟友的本錢，現在如果輸掉，意味著不止輸掉了地理上的第一島鏈，還會失去更重要的「主宰AI算力未來的先進科技製造」。（路透）

〔記者高嘉和／綜合報導〕中國新創公司DeepSeek宣稱以超低成本開出高效率的人工智慧（AI）模型，驚嚇了美國矽谷、華爾街與華府。國科會科技、民主與社會研究中心執行長張智程指出，比起冷戰時代，美國更沒有輸掉東北亞盟友的本錢，現在如果輸掉，意味著不止輸掉了地理上的第一島鏈，還會失去更重要的「主宰AI算力未來的先進科技製造」。

美中地緣競爭 從地理轉向科技

張智程昨在臉書發表文章，強調DeepSeek Shock震驚矽谷、華爾街與華府，只會加速美中兩國更加對焦於「算力即是國力」的「AI算力霸權競爭」；在這個算力霸權競爭的展開節奏上，川普政權核心基調勢必加速由「地理上的地緣政治」往「科技的地緣政治」上進行轉型。

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他指出，即便對於Deep Seek Shock的真實仍然處在驗證和辯論，但長期來看：AI技術不存在明顯的喉點，當一方超前競爭、各方可以迅速趕上，但AI算力仍是最大的護城河，決定誰能夠持續領先對手而擁有霸權地位。

張智程分析，在冷戰格局地緣政治意義上的「第一島鏈」一定會產生質變，特別是韓半島，日本和台灣會從地理上的防共盟友，轉變成「AI算力圍堵網」上的關鍵盟友。只是當地理上的條件與科技地緣政治上的條件已經相加乘，比起冷戰時代，美國更沒有輸掉東北亞盟友的本錢。

他強調，以前輸掉地理上的第一島鏈防線，還可以「戰略性的撤退」（麥克阿瑟放棄菲律賓）到第二島鏈，等時機成熟再打回來，現在如果輸掉東北亞的盟友，意味著不止輸掉了地理上的第一島鏈，還會失去更重要的主宰算力未來的先進科技製造；如果台灣和韓國供應鏈最緊密的商業盟友不是矽谷而是華為，那麼美國注定沒有未來，Pax America（美國霸權下的和平秩序）必然轉移為Pax Sinica（中國霸權下的和平秩序）。

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